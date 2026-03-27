Mark Zuckerberg và nỗi đau metaverse

Meta đang tiếp tục thực hiện các đợt tái cấu trúc nội bộ, theo đó, một số nhân viên bị ảnh hưởng đang được đề nghị chuyển sang các vị trí mới trong công ty.

Đáng chú ý, trong một số trường hợp, những vị trí này sẽ yêu cầu thay đổi địa điểm làm việc, gây ra những xáo trộn nhất định cho người lao động.

Meta vừa thông báo sa thải hàng loạt nhân viên, trong đó có bộ phận Reality Labs (Ảnh: CNBC).

Một phát ngôn viên của Meta cho biết: “Các nhóm tại Meta thường xuyên tái cấu trúc hoặc thực hiện các thay đổi để đảm bảo họ ở vị trí tốt nhất và đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi đang tìm kiếm các cơ hội khác cho những nhân viên bị ảnh hưởng".

Động thái cắt giảm nhân sự này diễn ra trong bối cảnh Meta đang dồn lực đầu tư hàng tỷ USD vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là một cuộc đua mà gã khổng lồ mạng xã hội đang nỗ lực để bắt kịp các đối thủ lớn như OpenAI, Anthropic và Google.

Trước đó, từ tháng 1, Meta đã tiến hành sa thải nhân viên thuộc bộ phận Reality Labs và đóng cửa một số studio đang phát triển các tựa game thực tế ảo. Những đợt cắt giảm này đã ảnh hưởng đến hơn 1.000 việc làm.

Gần đây nhất, Meta cũng thông báo người dùng sẽ không còn truy cập được các thế giới nhập vai trong Horizon Worlds qua kính thực tế ảo kể từ ngày 15/6. Đây được xem là một động thái ngầm thừa nhận thất bại của Mark Zuckerberg đối với tầm nhìn metaverse đầy tham vọng.

Vũ trụ ảo mà Mark Zuckerberg phát triển đang đi đến hồi kết (Ảnh: CNN).

Các thống kê cho thấy, đến nay, gã khổng lồ mạng xã hội đã đầu tư khoảng 80 tỷ USD vào việc phát triển metaverse thông qua bộ phận Reality Labs. Tuy nhiên, metaverse và thực tế ảo (VR) vẫn chỉ là sở thích của một bộ phận nhỏ người dùng, chưa bao giờ trở thành một xu hướng phổ biến.

Đáng nói, vũ trụ ảo mà Meta xây dựng cũng gặp rất nhiều vấn đề khác nhau. Phiên bản đầu tiên của Horizon Worlds còn tồn tại nhiều lỗi, hình đại diện người chơi thô sơ và thiếu sót, điển hình là việc trong một thời gian dài chúng chỉ là những thân người lơ lửng không có chân.

Dù vậy, Meta không phải là trường hợp duy nhất thất bại với VR. Apple cũng đã ra mắt kính Vision Pro vào năm 2024 với giá 3.500 USD, nhưng sản phẩm này đến nay gần như không để lại bất cứ dấu ấn nào đáng kể trên thị trường.