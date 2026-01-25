Nhân viên "cưng" của Mark Zuckerberg tiết lộ chuyện đáng ghét nhất ở Meta

Yann LeCun, cựu Giám đốc khoa học AI của Meta, là một trong những người phát kiến trí tuệ nhân tạo hiện đại. Mới đây nhân viên nổi tiếng nhất của Mark Zuckerberg đã chia sẻ điều khiến ông khó chịu nhất trong suốt 12 năm làm việc tại gã khổng lồ công nghệ này là trở thành một nhà quản lý.

"Tôi có thể làm công tác quản lý nhưng tôi không thích làm việc đó. Tôi thực sự ghét việc làm giám đốc. Tôi không giỏi quản lý sự nghiệp cho người khác. Tôi thiên về tầm nhìn và khoa học hơn", LeCun nói với MIT Technology Review trong một cuộc phỏng vấn được đăng hôm thứ năm vừa qua.

Yann LeCun, cựu Giám đốc khoa học AI của Meta và là "cha đẻ" của trí tuệ nhân tạo hiện đại (Ảnh: MIT Technology Review).

LeCun, 65 tuổi, là chủ nhân Giải thưởng Turing và là người sáng lập phòng thí nghiệm Nghiên cứu AI cơ bản (FAIR) có ảnh hưởng lớn của Meta. Ông thông báo rời công ty vào tháng 11/2025 để thành lập startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) AI riêng mang tên AMI Labs. Công ty có trụ sở tại Paris này sẽ tập trung phát triển các "mô hình thế giới", một hướng AI học từ video và dữ liệu không gian, thay vì chỉ từ văn bản. Theo LeCun, đây mới là con đường thực sự dẫn tới trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Nhà khoa học không muốn làm lãnh đạo

Tại công ty mới, LeCun giữ vai trò Chủ tịch điều hành trong khi cựu đồng nghiệp tại Meta là Alex LeBrun đảm nhiệm vị trí CEO (Giám đốc điều hành). Đây là lựa chọn có chủ đích, giúp ông tránh xa những công việc hành chính mà mình không ưa thích.

"Đó không phải là sứ mệnh của đời tôi. Mục tiêu của tôi là thúc đẩy khoa học và công nghệ tiến xa nhất có thể", LeCun nói với MIT Technology Review.

Ông cũng tiếp tục giảng dạy tại Đại học New York (NYU). Việc giữ vị trí học thuật này là một trong ba điều kiện LeCun đặt ra khi Mark Zuckerberg lần đầu thuyết phục ông gia nhập Facebook vào năm 2014, trong một bữa tối với "món gà và một chai vang trắng khá ngon".

Khi cấp trên của giám đốc chỉ 28 tuổi

Tuy nhiên, việc rời Meta với LeCun không chỉ đơn thuần là để thoát khỏi giấy tờ hành chính. Định hướng của công ty ngày càng xung đột với quan điểm khoa học của LeCun, đặc biệt sau khi Meta rót 14,3 tỷ USD vào Scale AI và bổ nhiệm CEO 28 tuổi của công ty này, Alexandr Wang, phụ trách mảng phát triển AI - đồng nghĩa nhân sự này trở thành cấp trên trực tiếp của LeCun trong một thời gian ngắn.

"Bạn không thể bảo một nhà nghiên cứu phải làm gì, và càng không thể bảo một nhà nghiên cứu như tôi phải làm gì", LeCun nói với Financial Times.

Mâu thuẫn lớn nhất, theo LeCun, nằm ở công nghệ. Ông liên tục cho rằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là ngõ cụt khi nói đến siêu trí tuệ - quan điểm trở nên khó xử khi Meta ngày càng đặt cược thêm vào LLM.

"Tôi chắc chắn có nhiều người ở Meta muốn tôi đừng nói điều đó ra với thế giới. Nhưng tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ chỉ vì có ai đó cho rằng tôi sai", ông tuyên bố.

Sự thẳng thắn của LeCun đã cắt xuyên lớp ngôn ngữ bóng bẩy quen thuộc của giới công nghệ trong các cuộc thảo luận về AI, hé lộ những thông tin hiếm hoi về các va chạm khi tính chính trực khoa học đối đầu với các khoản đặt cược trị giá hàng tỷ USD.