Meta tính sa thải 20% nhân sự, chiến lược thắng trận chiến AI kiểu dị biệt

Giữa lúc cơn sốt trí tuệ nhân tạo ngày càng đắt đỏ, Mark Zuckerberg dường như đang chuẩn bị cho một cuộc "đại phẫu" mới và lần này không chỉ là cắt giảm chi phí đơn thuần để chiều lòng cổ đông.

Meta đang muốn dùng chính AI để định hình lại bộ máy, qua đó giành lợi thế tuyệt đối trước các đối thủ trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Meta đang lên kế hoạch cho một đợt sa thải quy mô lớn, có thể ảnh hưởng tới 20% hoặc hơn lực lượng lao động, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề (Minh họa: AI/AB).

"Cú sốc" giảm 20% nhân sự và canh bạc 600 tỷ USD

Theo Reuters, Meta đang lên kế hoạch cho một đợt tinh giản biên chế với quy mô cực lớn. Nguồn tin thân cận tiết lộ đợt cắt giảm này có thể ảnh hưởng tới 20% hoặc thậm chí nhiều hơn trong tổng số gần 79.000 nhân viên (tính đến cuối năm ngoái).

Các lãnh đạo cấp cao của công ty đã bắt đầu ra tín hiệu cho đội ngũ quản lý cấp trung, yêu cầu họ nhanh chóng xây dựng phương án tinh gọn nhân sự.

Mục tiêu của đợt sa thải khổng lồ này rất rõ ràng, đó là bù đắp chi phí "khủng" đang đổ vào hạ tầng AI và chuyển đổi sang một mô hình vận hành mới.

Mark Zuckerberg đang vung tiền mạnh tay hơn bao giờ hết để giành miếng bánh thị phần AI tạo sinh. Công ty đã lên kế hoạch rót tới 600 tỷ USD chỉ riêng cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu từ nay đến năm 2028.

Song song đó, Meta liên tục đưa ra các gói đãi ngộ trị giá hàng trăm triệu USD trong vòng 4 năm để lôi kéo các chuyên gia hàng đầu về đầu quân cho đội ngũ "siêu trí tuệ" của mình.

Họ cũng không ngại thâu tóm các doanh nghiệp khác, điển hình là việc mua lại nền tảng mạng xã hội dành cho AI agent Moltbook, hay dự chi ít nhất 2 tỷ USD để mua đứt start up AI Manus của Trung Quốc.

Nếu kế hoạch sa thải 20% này được thực thi, đây sẽ là cuộc thanh lọc lớn nhất kể từ kỷ nguyên "năm của hiệu quả". Cần nhớ lại, vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Meta từng gây chấn động khi cắt giảm tổng cộng khoảng 21.000 nhân sự qua hai đợt sa thải.

Không cần mô hình thông minh nhất, chỉ cần kiếm tiền giỏi nhất

Nhìn vào những khoản chi tiêu khổng lồ và đợt sa thải chực chờ, nhiều người sẽ nghĩ Meta đang gặp khủng hoảng. Nhưng dưới góc nhìn của giới tài chính, đây lại là một tín hiệu cực kỳ tích cực.

Chuyên gia phân tích Mark Shmulik từ Bernstein nhận định, đợt sa thải này chính là minh chứng cho thấy Meta đang thực sự "lột xác" thành một doanh nghiệp lấy AI làm trung tâm (AI-first).

Trên thực tế, Meta chưa sở hữu những mô hình AI xuất sắc nhất thị trường như Google hay OpenAI.

Trong năm ngoái, dòng mô hình Llama 4 của hãng đã vấp phải nhiều chỉ trích vì đưa ra kết quả gây hiểu nhầm. Công ty thậm chí phải ngậm ngùi hủy bỏ kế hoạch ra mắt Behemoth - phiên bản lớn nhất của Llama 4. Hiện tại, nỗ lực phục thù dồn cả vào mô hình mới mang tên Avocado, nhưng hiệu suất mang lại vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Còn chuyên gia từ Bernstein cho rằng không cần có mô hình tốt nhất, chỉ cần khả năng thực thi và ứng dụng tốt nhất. Meta đang chứng minh điều đó.

Việc tích hợp sâu AI vào các tác vụ cốt lõi đã giúp doanh thu trên mỗi nhân viên của Meta tăng trưởng đều đặn trong 3 năm qua. Số liệu từ Bernstein chỉ ra rằng, trong năm ngoái, chỉ số này của Meta đã vượt mặt cả gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon, và hiện chỉ đứng sau duy nhất Pinterest.

Tuy nhiên, do mức chi tiêu vốn và ngân sách R&D trên mỗi nhân viên tăng quá nhanh so với đối thủ, Meta buộc phải tiếp tục giảm số lượng nhân sự để duy trì biên lợi nhuận. Giới đầu tư dường như rất ủng hộ bài toán này. Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần khi tin tức sa thải rò rỉ, cổ phiếu Meta đã lập tức tăng khoảng 2%.

Chuyên gia phân tích của phố Wall nhận định rằng việc cắt giảm nhân sự tại Meta thực chất có thể là dấu hiệu tích cực (Ảnh: BI).

Thay đổi luật chơi của giới công nghệ

Câu chuyện "ít người hơn, làm được nhiều việc hơn" nhờ AI đang trở thành kim chỉ nam mới. Hồi tháng 1 năm nay, Zuckerberg từng tiết lộ ông nhận thấy rõ tác động của AI khi những dự án trước đây cần cả một đội ngũ đồ sộ, thì nay chỉ cần một cá nhân xuất sắc thao tác là đủ.

Bước đi của Meta hoàn toàn trùng khớp với xu hướng chung của các tập đoàn Mỹ hiện nay. Vào tháng 1, Amazon đã cắt giảm khoảng 16.000 việc làm. Đến tháng trước, công ty tài chính Block cũng cắt giảm gần một nửa đội ngũ khi CEO Jack Dorsey thẳng thắn thừa nhận AI giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn.

Nhiều công ty đang bị nghi ngờ sử dụng chiêu trò "AI-washing" - lấy AI làm bức bình phong để che đậy sự yếu kém trong tài chính hoặc sửa sai cho việc tuyển dụng ồ ạt thời đại dịch. Thế nhưng, với trường hợp của Meta, các chuyên gia tin rằng đây là hiệu quả thực tế. Trong năm nay, Meta thậm chí bắt đầu đưa tiêu chí "tác động từ AI" vào để đánh giá hiệu suất nhân viên của mình.

Việc một ông lớn hàng đầu mạnh tay đập đi xây lại toàn bộ cấu trúc xoay quanh AI có thể tạo ra một hiệu ứng domino khổng lồ. Chuyên gia Shmulik cảnh báo, chiến lược này của Meta rất có thể sẽ kích hoạt một làn sóng hoảng loạn trên thị trường. Các đối thủ sẽ cuống cuồng xoay trục, tái cấu trúc mang tính phản ứng để không bị bỏ lại phía sau.