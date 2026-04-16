Sinh trắc học thuê bao di động có tốn chi phí, thực hiện bằng cách nào?

Vì sao nhiều thuê bao di động bị khóa SIM từ ngày 15/4?

Ngày 15/4 là thời điểm Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Đây là thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Theo quy định tại Thông tư này, các thuê bao di động có thông tin đăng ký chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được đối soát, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần thực hiện chuẩn hóa thông tin, bao gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Nhiều thuê bao di động phải xác thực, cập nhật thông tin cá nhân để tránh bị khóa SIM sau ngày 15/4 (Ảnh: Đoàn Thủy).

Sau ngày 15/4, những thuê bao có thông tin đăng ký chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt… sẽ bị các nhà mạng chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Người dùng di động sẽ có 60 ngày kể từ thời điểm 15/4 để chuẩn hóa và cập nhật lại thông tin cá nhân với nhà mạng, nếu không sẽ bị chấm dứt hoàn toàn dịch vụ và thu hồi số thuê bao di động.

Đây là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng nhất của dữ liệu thuê bao, hạn chế tối đa tình trạng sử dụng thông tin giả mạo; đồng thời đưa ra những quy định nghiêm ngặt hơn để quản lý SIM rác và bảo vệ quyền lợi của người dùng, nhằm giải quyết triệt để tình trạng sử dụng SIM rác hoặc SIM không đúng thông tin khai báo theo quy định.

Có phải tất cả mọi thuê bao di động đều phải chuẩn hóa, cập nhật lại thông tin cá nhân?

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực đối với các thuê bao di động mới đăng ký sau ngày 15/4, và những thuê bao di động cũ nhưng có thông tin cá nhân (như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân) đã đăng ký với nhà mạng bị sai lệch, chưa chuẩn xác với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Do vậy, không phải mọi thuê bao di động đều bắt buộc phải chuẩn hóa và cập nhật lại thông tin cá nhân.

Làm sao để biết thuê bao di động đang sử dụng có cần phải cập nhật thông tin hay không?

Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để kiểm tra xem thuê bao di động của mình đã khai báo thông tin chuẩn xác hay chưa và có cần phải cập nhật lại thông tin hay không.

Hướng dẫn kiểm tra thông tin thuê bao di động để không bị khóa SIM (Video: Đoàn Thủy).

Với những thuê bao di động có thông tin cá nhân khai báo chưa được chuẩn xác, kể từ ngày 15/4, nhà mạng sẽ liên tục nhắn tin nhắc nhở người dùng cập nhật lại thông tin, tránh bị khóa SIM và thu hồi số di động.

Sau bao lâu không cập nhật thông tin cá nhân thì thuê bao di động bị ngừng cung cấp dịch vụ và thu hồi số?

Kể từ ngày 15/4, những thuê bao di động thuộc nhóm người dùng cần phải chỉnh sửa, cập nhật lại thông tin cá nhân với nhà mạng sẽ có 60 ngày để thực hiện điều này. Sau 60 ngày, nếu người dùng vẫn không cập nhật thông tin cá nhân, thực hiện sinh trắc học bằng ảnh khuôn mặt sẽ bị nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ di động và thu hồi số điện thoại.

Thuê bao di động cập nhật thông tin cá nhân bằng những cách nào?

Nếu phát hiện thông tin cá nhân của thuê bao di động bị sai lệch, người dùng có thể tiến hành cập nhật lại thông tin bằng một trong 4 cách sau:

- Cập nhật trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID.

- Cập nhật trực tuyến thông qua ứng dụng của từng nhà mạng. Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để cập nhật thông tin cá nhân của thuê bao di động thông qua các ứng dụng của nhà mạng.

Nhiều người dùng di động đến trực tiếp các phòng giao dịch của nhà mạng để xác thực lại thông tin cá nhân (Ảnh: Q.H).

- Xác thực trực tiếp tại các địa điểm do chính các nhà mạng thiết lập.

- Xác thực trực tiếp tại các địa điểm do doanh nghiệp khác thiết lập, nhưng được chính các nhà mạng ký hợp đồng ủy quyền để thực hiện việc đăng ký, xác thực thông tin thuê bao di động.

Trong trường hợp người dùng đang sử dụng điện thoại “cục gạch” không có khả năng cài đặt thêm app mới, bạn có thể sử dụng 2 giải pháp bên dưới để tiến hành cập nhật, chuẩn hóa lại thông tin thuê bao của mình.

Chuẩn hóa, cập nhật lại thông tin thuê bao có bị mất phí không?

Quá trình chuẩn hóa, cập nhật lại thông tin thuê bao di động thông qua ứng dụng và trực tiếp tại các cửa hàng, đại lý của nhà mạng đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Đổi thiết bị gắn SIM phải xác thực lại sinh trắc học từ ngày 15/6?

Đúng. Theo Điều 8 của Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ khi thuê bao di động thay đổi thiết bị gắn SIM (lắp SIM qua điện thoại khác), người dùng sẽ buộc phải xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt thông qua một trong 4 hình thức như đã đề cập ở trên.

Phải đến ngày 15/6, việc đổi thiết bị gắn SIM di động mới yêu cầu người dùng xác thực lại thông tin sinh trắc học bằng ảnh khuôn mặt (Ảnh minh họa: KL).

Nếu quá thời gian 2 tiếng đồng hồ mà chưa thực hiện xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, thuê bao di động của người dùng sẽ bị nhà mạng khóa một chiều (cuộc gọi và tin nhắn đi). Nếu sau 30 ngày vẫn chưa thực hiện xác thực sinh trắc học, thuê bao di động sẽ bị khóa 2 chiều và sau 35 ngày sẽ bị ngừng cung cấp dịch vụ hoàn toàn. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/6.