Lỗi bàn phím trên iPhone sắp được khắc phục

Apple vừa tung ra bản thử nghiệm cuối cùng (Release Candidate - RC) của hệ điều hành iOS 26.4 dành cho người dùng iPhone. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi phiên bản chính thức được phát hành rộng rãi.

Theo MacRumors, Apple sẽ phát hành bản cập nhật iOS 26.4 vào tuần sau. Trong phần mô tả thông tin hệ điều hành, Apple cho biết iOS 26.4 sẽ "cải thiện độ chính xác bàn phím khi gõ nhanh".

Trên diễn đàn Reddit và các cộng đồng sử dụng iPhone, nhiều bình luận từng phàn nàn về bàn phím trên iOS 26. Người dùng cho biết bàn phím đã trở nên kém chính xác, gây ra nhiều lỗi chính tả hơn so với trước đây, đặc biệt là khi gõ nhanh.

Một trong những cập nhật mới trên iOS 26.4 là tính năng Playlist Playground. Đây là công cụ AI cho phép người dùng tạo danh sách phát chỉ bằng cách nhập mô tả văn bản. Hệ thống sẽ tự động thiết lập tiêu đề, nội dung mô tả và lựa chọn danh sách bài hát phù hợp với yêu cầu.

Bên cạnh đó, Apple cũng bổ sung tính năng Concerts giúp người dùng dễ dàng khám phá các buổi biểu diễn âm nhạc ở khu vực lân cận dựa trên sở thích và thư viện nhạc cá nhân. Giao diện của Apple Music cũng được làm mới.

Ngoài ra, iOS 26.4 sẽ kích hoạt mặc định tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp. Điều này giúp tăng cường lớp bảo mật cho người dùng iPhone trong trường hợp thiết bị rơi vào tay kẻ xấu.