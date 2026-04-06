iPhone 16 Pro Max vẫn "sống khỏe" dù đã bị khai tử nửa năm

Đây là chiến lược quen thuộc được hãng áp dụng trong nhiều năm nhằm tối ưu hóa danh mục sản phẩm. Những năm trước, phiên bản Pro Max đời cũ sẽ biến mất hoàn toàn trên thị trường chỉ sau 2-3 tháng. Tuy vậy, trường hợp của iPhone 16 Pro Max tương đối khác biệt. Sản phẩm này đến nay vẫn được bày bán tại nhiều đại lý.

Nguồn cung iPhone 16 Pro Max sắp cạn kiệt tại Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

“Lượng máy iPhone 16 Pro Max trên thị trường chủ yếu đến từ nguồn hàng đã được các nhà phân phối nhập trước thời điểm Apple điều chỉnh danh mục sản phẩm. Sau khi hãng ngừng sản xuất và phân phối chính thức, các đại lý vẫn có thể tiếp tục kinh doanh đến khi hết hàng tồn kho.

Chúng tôi vẫn duy trì bán iPhone 16 Pro Max trong giai đoạn này nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng yêu thích dòng Pro Max. Đây không hẳn là thay đổi chiến lược từ Apple, mà chủ yếu đến từ đặc thù vận hành tồn kho tại thị trường Việt Nam”, đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Hiện tại, iPhone 16 Pro Max được các đại lý chào bán với mức giá 31,6 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, lượng hàng còn lại tại các đại lý tương đối hạn chế về phiên bản bộ nhớ và màu sắc.

"Trong một số giai đoạn khi lượng hàng của mẫu máy mới chưa đủ dồi dào, Apple và các đại lý có xu hướng kéo dài vòng đời kinh doanh của dòng Pro Max cũ nhằm đảm bảo không bị gián đoạn doanh số.

Những chiếc iPhone 16 Pro Max đang lưu hành trên thị trường thuộc nhóm lô hàng cuối cùng và sẽ không có thêm nguồn nào mới được bổ sung trong thời gian tới”, đại diện Hoàng Hà Mobile chia sẻ.

Những năm trước, việc khai tử sản phẩm đời cũ nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo thiết bị, khi sản phẩm mới ra mắt có giá bán gần như tương đương với máy đời cũ. Tuy vậy, điều này hoàn toàn không lặp lại trong năm nay.

Doanh số của iPhone 16 Pro Max vẫn duy trì ổn định trong thời gian qua (Ảnh: Thế Anh).

Trên thực tế, iPhone 16 Pro Max gần như không gây ra sự cạnh tranh với iPhone 17 Pro Max. Năm nay, Apple đã điều chỉnh giá iPhone 17 Pro Max lên mức 38 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, khiến cho khoảng cách giá bán giữa hai thiết bị càng trở nên rõ rệt.

“Với nhóm người dùng yêu thích sản phẩm cao cấp thế hệ mới và không quan tâm đến chi phí, iPhone 17 Pro Max sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max hướng tới nhóm người dùng thực dụng hơn khi giúp người dùng tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong khi vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng. Thực tế cho thấy sản phẩm này vẫn duy trì doanh số ổn định trong nhiều tháng qua”, đại diện Di Động Mỹ nhận định.