Điện thoại độc lạ giúp công ty huy động được 3 triệu USD sau 11 phút

Titan 2 Elite có thiết kế nhỏ gọn, nổi bật với bàn phím vật lý phía dưới màn hình cảm ứng (Ảnh: Cnet).

Tại Hội nghị Di động Thế giới diễn ra vào đầu tháng 3, Unihertz thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi giới thiệu mẫu Titan 2 Elite. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, sản phẩm mới chỉ dừng ở dạng ý tưởng và chưa được thương mại hóa.

Mới đây, hãng quyết định đưa thiết bị này ra thị trường thông qua một chiến dịch gọi vốn cộng đồng, với mục tiêu ban đầu 10.000 USD. Chỉ sau 11 phút, dự án đã cán mốc đề ra. Đến nay, hơn 6.600 người đã tham gia ủng hộ, giúp Unihertz huy động tới 3,09 triệu USD.

Những con số này cho thấy cộng đồng người dùng dành sự quan tâm lớn và đặt nhiều kỳ vọng vào ngày Titan 2 Elite chính thức lên kệ.

Bàn phím vật lý của Titan 2 Elite mang lại cảm giác bấm phím nhẹ và êm tay (Ảnh: Cnet).

Một trong những nguyên do giúp chiếc điện thoại này thu hút được nhiều sự chú ý là nhờ kiểu thiết kế vuông vức, kèm theo bàn phím vật lý, khiến nhiều người liên tưởng đến những chiếc điện thoại BlackBerry đã từng làm mưa làm gió trên thị trường.

Những người có cơ hội trải nghiệm Titan 2 Elite tại Hội nghị Di động Thế giới cho biết bàn phím của sản phẩm có độ sâu vừa phải khi nhấn, mang lại cảm giác gõ phím nhẹ, mềm và chuẩn xác.

Phím vật lý ở cạnh bên thiết bị cho phép kích hoạt nhanh ứng dụng hoặc một tính năng nào đó trên smartphone (Ảnh: Unihertz).

Người dùng cũng có thể sử dụng bàn phím của smartphone như một bàn di chuột cảm ứng trên laptop, giúp dễ dàng chỉnh sửa nội dung khi soạn văn bản trên thiết bị. Bạn cũng có thể vuốt tay lên xuống bàn phím để lướt nội dung hiển thị trên màn hình.

Đèn nền trên bàn phím Titan 2 Elite có thể tắt khi cần để tiết kiệm pin (Ảnh: Unihertz).

Titan 2 Elite cho phép tắt hoặc bật đèn nền của bàn phím, giúp tiết kiệm pin trên thiết bị. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập chức năng cho từng phím để kích hoạt nhanh các ứng dụng trên smartphone từ màn hình chính chỉ bằng cách nhấn vào một ký tự trên bàn phím.

Chính khả năng biến hóa đa dạng của bàn phím vật lý đã giúp Titan 2 Elite tạo được sự ấn tượng với cộng đồng người dùng.

Cụm camera kép 50 megapixel ở mặt lưng sản phẩm (Ảnh: The Verge).

Cạnh bên máy được tích hợp một nút bấm vật lý, cho phép người dùng kích hoạt nhanh ứng dụng, gọi trợ lý AI, mở camera hoặc bật đèn flash… chỉ với một thao tác.

Về cấu hình, Titan 2 Elite sở hữu màn hình cảm ứng 4,05 inch sử dụng công nghệ AMOLED, độ phân giải 1200 x 1080 pixel và tần số quét 120Hz. Camera trước 32 megapixel dạng “nốt ruồi” được bố trí lệch, trong khi kích thước màn hình nhỏ giúp tổng thể máy trở nên gọn gàng hơn.

Bên trong thiết bị là chip Dimensity 7400 của MediaTek, đi kèm RAM 12GB và bộ nhớ lưu trữ 256GB, đồng thời hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Người dùng cũng có thể nâng cấp lên phiên bản Titan 2 Elite Pro, trang bị Dimensity 8400 cùng bộ nhớ trong 512GB, còn các thông số khác gần như giữ nguyên.

Mặt lưng là hệ thống camera kép cùng độ phân giải 50 megapixel, gồm ống kính góc rộng và tele, hỗ trợ zoom 20x.

Máy sử dụng pin silicon-carbon thế hệ mới, song dung lượng chỉ dừng ở mức 4.050mAh, đi kèm sạc nhanh 33W.

Thiết bị chạy Android 16 và được nhà sản xuất cam kết hỗ trợ nâng cấp trong 5 năm. Ngoài kết nối 5G, máy còn được trang bị cổng hồng ngoại, cho phép dùng như điều khiển từ xa với điều hòa, TV và các thiết bị gia dụng khác.

Giới thiệu các tính năng của bàn phím vật lý trên Titan 2 Elite

Cận cảnh kích thước nhỏ gọn của Titan 2 Elite (Video: Unihertz).

Sau khi đã huy động được số vốn cần thiết, Unihertz dự kiến sẽ bán Titan 2 Elite ra thị trường vào tháng 6 tới đây với mức giá 389 USD. Trong khi đó phiên bản Titan 2 Elite Pro sẽ phải chờ đến tháng 10 và được bán với giá 479 USD. Những người tài trợ kinh phí cho dự án sẽ được ưu tiên nhận thiết bị trước.