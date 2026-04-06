iPhone màn hình gập sử dụng công nghệ giống OPPO Find N6

OPPO đã trang bị cho Find N6 bản lề uốn cong hợp kim Titan thế hệ 2, ứng dụng công nghệ in 3D trong điều kiện lỏng. Quy trình sản xuất sử dụng hệ thống quét laser có độ chính xác cao nhằm phát hiện các sai lệch nhỏ nhất trên bề mặt linh kiện.

Bản lề của iPhone màn hình gập sẽ ứng dụng công nghệ giống OPPO Find N6 (Ảnh: 9to5mac).

Hiệu quả mà quy trình trên mang lại tương đối cao khi sản phẩm của OPPO đã gần như loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình. Việc iPhone màn hình gập cũng ứng dụng công nghệ này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm tương đương.

Các báo cáo gần đây cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ được mở bán vào tháng 12, muộn hơn 3 tháng so với dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Tình huống tương tự từng diễn ra vào năm 2017. Apple đã công bố iPhone 8, iPhone 8 Plus vào tháng 9/2017 và mở bán ngay sau 2 tuần. Trong khi đó, phải đến tháng 11, dòng sản phẩm iPhone X mới lên kệ.

Nguyên nhân của việc mở bán muộn có thể đến từ năng lực sản xuất sản phẩm khiến nguồn cung còn nhiều hạn chế trong thời gian đầu. Việc lùi thời gian mở bán giúp Apple có thể phân phối thiết bị tốt hơn.

Theo trang tin The Bell của Hàn Quốc, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được trang bị dung lượng RAM 12GB do Samsung cung cấp.

Bản dựng iPhone màn hình gập (Ảnh: 9to5mac).

Nguồn tin này tiết lộ Samsung đã đàm phán được mức giá cao hơn đáng kể so với các hợp đồng bộ nhớ trước đây với Apple. Nguyên nhân đến từ tình trạng khan hiếm nguồn cung linh kiện bộ nhớ đang diễn ra trên toàn cầu.

Giá của một mô-đun RAM LPDDR5X 12GB (được trang bị trên iPhone Air và iPhone 17 Pro) đã tăng từ mức 30 USD vào đầu năm 2025 lên 70 USD trong năm nay.

Một tài khoản Weibo (với hơn 1,3 triệu lượt theo dõi) cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ có tên gọi iPhone Ultra. iPhone Ultra được cho là sẽ có giá bán khởi điểm từ 1.500 USD. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất có thể được chào bán với mức giá 3.000 USD.