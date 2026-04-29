iPhone 15 liên tục tăng giá sau khi bị khai tử

Sau nhiều lần điều chỉnh, giá bán của dòng sản phẩm này đến nay đã tăng lên mức 17,5 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Phiên bản 256GB bộ nhớ trong có giá bán gần 21 triệu đồng.

Giá iPhone 15 cao hơn so với iPhone 17e cùng dung lượng bộ nhớ (Ảnh: Đoàn Thủy).

Phiên bản 256GB của iPhone 17e đang được chào bán với mức giá 17,5 triệu đồng. Theo chia sẻ từ nhiều đại lý, dù đã ra mắt nhiều năm nhưng doanh số của iPhone 15 lại vượt trội hơn đáng kể so với iPhone 17e.

"iPhone 15 vẫn là sản phẩm bán tốt trong phân khúc dưới 20 triệu đồng và được người dùng ưa chuộng hơn so với iPhone 17e nhờ mức giá hợp lý cùng hiệu năng ổn định", ông Nguyễn Như Thành, phó giám đốc ngành hàng Apple tại FPT Shop, chia sẻ.

iPhone 15 được giới thiệu vào tháng 9/2023. Sau khi công bố thế hệ iPhone 17 vào tháng 9/2025, Apple đã âm thầm khai tử hàng loạt sản phẩm đời cũ, trong đó có bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Bất chấp điều đó, doanh số sản phẩm vẫn duy trì ổn định tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, iPhone 17e mới chỉ lên kệ tại thị trường Việt Nam được hơn một tháng. Sản phẩm gần như không có thay đổi về ngoại hình so với thế hệ tiền nhiệm. Máy vẫn giữ màn hình "tai thỏ", thay vì sử dụng thiết kế Dynamic Island như phần lớn iPhone hiện tại.

"Dòng sản phẩm iPhone 15 duy trì sức hút ổn định nhờ độ nhận diện cao, hiệu năng đã được kiểm chứng và mức giá phù hợp với số đông người dùng. Nhìn chung, iPhone 15 nhỉnh hơn về độ phổ biến, nhưng iPhone 17e đang dần gia tăng sức cạnh tranh", đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Đến nay, nguồn cung iPhone 15 tại thị trường Việt Nam vẫn tương đối ổn định. Tuy vậy, do Apple đã khai tử hai dòng sản phẩm này nên các lựa chọn phiên bản màu sắc không còn đa dạng như trước.

Đại diện Hoàng Hà Mobile cho biết dòng sản phẩm iPhone 15 dự kiến vẫn được duy trì kinh doanh trên thị trường trong thời gian tới. Tuy nhiên, thiết bị sẽ dần khan hiếm và có thể hết hàng vào giai đoạn quý I/2027.

Nhiều đại lý cho biết doanh số của iPhone 15 vượt trội hơn so với iPhone 17e (Ảnh: Đoàn Thủy).

iPhone 15 nổi bật hơn nhờ thiết kế trẻ trung, màn hình Dynamic Island và cụm camera kép. Trong khi đó, iPhone 17e sở hữu chip A19 mạnh mẽ, hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence và có thời lượng sử dụng pin tốt hơn.

Theo nhận định từ các đại lý, dòng sản phẩm "e" của Apple vốn chưa tạo được nhiều dấu ấn với người dùng, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam. Do đó, những thiết bị đời cũ như iPhone 15 vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn khi lựa chọn.

"Nguồn cung iPhone 15 vẫn được duy trì ổn định trong quý này và dự kiến kéo dài sang quý tiếp theo. iPhone 15 có lợi thế về độ quen thuộc, hiệu năng ổn định và tâm lý lựa chọn các dòng máy đã được kiểm chứng trên thị trường. Trong khi đó, iPhone 17e cần thêm thời gian để tiếp cận và mở rộng tệp người dùng", bà Văn Thị Ngọc Yến, phó giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, cho biết.