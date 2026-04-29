iPhone 17, iPhone Air gặp vấn đề

iPhone 17, iPhone Air gặp sự cố khởi động khi cạn pin (Ảnh: Quang Huy).

Đáng chú ý, các phương thức khắc phục thông thường hiện đều không mang lại hiệu quả.

Theo trang tin Mashable, một số người dùng iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air đang gặp lỗi gây khó chịu khi thiết bị không thể khởi động lại sau khi pin đã cạn sạch.

Tình trạng này đã được ghi nhận rải rác trên các diễn đàn công nghệ và Reddit trong vài tháng qua.

Nhà báo Benjamin Mayo từ 9to5Mac cho biết chiếc iPhone Air của ông đã rơi vào trạng thái "tê liệt" sau khi hết pin. Dù đã cắm sạc và thử nhiều cáp USB-C khác nhau, thiết bị vẫn không thể khởi động.

Hiện tại, phương án khắc phục hiệu quả nhất được cộng đồng người dùng chia sẻ là sử dụng sạc không dây MagSafe thay vì cáp sạc truyền thống. Việc đặt máy lên đế sạc không dây từ 10-15 phút có thể giúp thiết bị khởi động trở lại.

Sau khi máy đã khởi động, việc sạc qua cổng USB-C sẽ hoạt động bình thường.

Lý giải về hiện tượng này, một số chuyên gia kỹ thuật cho rằng phần mềm quản lý pin yêu cầu một ngưỡng điện áp tối thiểu để hỗ trợ khởi động hệ thống. Khi pin bị cạn kiệt sâu, sạc không dây có thể ổn định hơn trong việc cung cấp dòng điện mồi để vượt qua ngưỡng này.

Bên cạnh MagSafe, một số người dùng cho biết họ đã thành công khi sử dụng các bộ sạc công suất cao như sạc MacBook.

Dù sự cố không xảy ra với mọi thiết bị, nhưng nó gây ra sự bất tiện lớn và tâm lý lo ngại cho người dùng, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp.

Trong khi chờ phản hồi chính thức từ Apple, người dùng các dòng iPhone mới được khuyến cáo nên trang bị sẵn một đế sạc MagSafe và tránh để thiết bị sập nguồn hoàn toàn.