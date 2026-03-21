iPhone màn hình gập sẽ lên kệ vào tháng 12 năm nay?

Tình huống tương tự từng diễn ra vào năm 2017. Apple đã công bố iPhone 8, iPhone 8 Plus vào tháng 9/2017 và mở bán ngay sau 2 tuần. Trong khi đó, phải đến tháng 11, dòng sản phẩm iPhone X mới lên kệ.

Bản dựng iPhone màn hình gập (Ảnh: 9to5mac).

Nguyên nhân của việc mở bán muộn có thể đến từ năng lực sản xuất sản phẩm khiến nguồn cung còn nhiều hạn chế trong thời gian đầu. Việc lùi thời gian mở bán giúp Apple có thể phân phối thiết bị tốt hơn.

Theo trang tin The Bell của Hàn Quốc, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được trang bị dung lượng RAM 12GB do Samsung cung cấp.

Nguồn tin này tiết lộ Samsung đã đàm phán được mức giá cao hơn đáng kể so với các hợp đồng bộ nhớ trước đây với Apple. Nguyên nhân đến từ tình trạng khan hiếm nguồn cung linh kiện bộ nhớ đang diễn ra trên toàn cầu.

Giá của một mô-đun RAM LPDDR5X 12GB (được trang bị trên iPhone Air và iPhone 17 Pro) đã tăng từ mức 30 USD vào đầu năm 2025 lên 70 USD trong năm nay.

Trong nhiều năm, Apple thường áp dụng chiến lược đa dạng hóa nguồn cung để tối ưu chi phí sản xuất. Tuy vậy, thời gian gần đây công ty ngày càng gia tăng sự phụ thuộc vào Samsung do giá linh kiện bộ nhớ tăng nhanh.

Theo MacRumors, Samsung Display sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm nền OLED cho chiếc iPhone gập đầu tiên vào tháng 5. Nhiều tin đồn khẳng định Apple đã giải quyết được gần như hoàn toàn vấn đề nếp gấp trên màn hình của thiết bị này.

Một tài khoản Weibo (với hơn 1,3 triệu lượt theo dõi) mới đây tiết lộ chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ có tên gọi iPhone Ultra. iPhone Ultra được cho là sẽ có giá bán khởi điểm từ 1.500 USD. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất có thể được chào bán với mức giá 3.000 USD.

iPhone màn hình gập sẽ có camera kép ở mặt lưng (Ảnh: 9to5mac).

Trước đó, tài khoản Instant Digital từng tiết lộ hàng loạt chi tiết về thiết kế và tính năng của iPhone màn hình gập. Cụ thể, cụm phím điều chỉnh âm lượng sẽ không được đặt ở cạnh trái giống như nhiều mẫu iPhone tiêu chuẩn. Thay vào đó, những phím bấm này sẽ được di chuyển lên cạnh trên, giống với iPad mini.

Theo MacRumors, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được trang bị viên pin dung lượng hơn 5.500mAh. Điều này giúp cho iPhone màn hình gập trở thành mẫu iPhone có dung lượng pin cao nhất mà Apple từng sản xuất.

Giới chuyên gia nhận định iPhone Ultra sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP, ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính telephoto, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.