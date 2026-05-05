Galaxy S27 Ultra sẽ có camera thay đổi khẩu độ

Nguồn tin từ GSMArena cho biết camera chính trên Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị cảm biến có độ phân giải 200MP. Camera này có khả năng thay đổi khẩu độ, từ đó cải thiện hiệu suất chụp ảnh trong cả điều kiện ánh sáng mạnh và yếu.

Camera trên Galaxy S27 Ultra sẽ có cách bố trí khác so với Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Lần gần nhất Samsung trang bị camera có khả năng thay đổi khẩu độ là trên dòng sản phẩm Galaxy S10. Công nghệ này cho phép cảm biến camera tự điều chỉnh khẩu độ dựa trên điều kiện ánh sáng nhằm tối ưu hiệu quả chụp hình.

Apple cũng được cho là sẽ áp dụng công nghệ tương tự trên bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà công ty sẽ giới thiệu vào cuối năm nay.

Một số thông tin rò rỉ trước đó tiết lộ Samsung đang lên kế hoạch thay đổi bố cục cụm camera sau trên các dòng điện thoại Galaxy, có thể áp dụng từ Galaxy S27 vào đầu năm sau.

Thông tin cụ thể về hướng thiết kế mới vẫn chưa được xác nhận. Công ty đang xem xét thay đổi vị trí cụm camera hoặc sửa đổi hoàn toàn bố cục. Đây là một sự thay đổi khá thú vị trong bối cảnh Apple cũng vừa làm mới thiết kế camera trên iPhone 17 Pro Max.