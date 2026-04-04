iPhone và những sản phẩm bước ngoặt trong hành trình 50 năm của Apple

Năm 2007 - iPhone ra đời làm thay đổi cả thị trường di động

Trước năm 2007, các sản phẩm trên thị trường di động rất đa dạng cả về kiểu dáng thiết kế lẫn tính năng. Tuy nhiên, kể từ thời điểm Apple giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, một tiêu chuẩn mới trên thị trường di động đã được hình thành.

Sự ra đời của iPhone chính là bước ngoặt để giúp Apple nhanh chóng trở thành “gã khổng lồ” công nghệ (Ảnh: Getty).

Sau iPhone, các hãng smartphone đều loại bỏ những mẫu điện thoại với bàn phím vật lý và tập trung vào phát triển điện thoại màn hình thuần cảm ứng. Thị trường di động trở nên “nhàm chán” hơn với những mẫu điện thoại cảm ứng có thiết kế và cách thức sử dụng tương tự nhau.

Sự xuất hiện của iPhone cũng đã khiến những tượng đài tưởng chừng như không thể bị đánh bại trên thị trường di động như Nokia hay BlackBerry sụp đổ, khi hai “ông lớn” này đã quá tự tin vào bản thân, không chịu thay đổi để rồi bị chính Apple “lật đổ”.

Trong năm 2007, sau khi ra mắt iPhone, Apple cũng đã quyết định đổi tên từ Apple Computer Inc. (công ty máy tính Apple) thành Apple Inc., thể hiện tham vọng Apple sẽ không chỉ là công ty sản xuất máy tính đơn thuần như trước, mà sẽ trở thành một hãng công nghệ, kinh doanh đa lĩnh vực với nhiều sản phẩm hơn, từ điện thoại, máy tính bảng đến các dịch vụ...

Năm 2008 - Sự ra đời của kho ứng dụng App Store

Sức mạnh thực sự của iPhone chỉ đến vào năm 2008, khi Apple chính thức cho ra mắt kho ứng dụng App Store trên nền tảng iOS 2, được trang bị lần đầu tiên trên iPhone 3G ra mắt vào tháng 7/2008.

Kho ứng dụng App Store đã góp phần giúp iPhone trở nên vượt trội so với các đối thủ trên thị trường (Ảnh: Instagram).

Chính sự ra đời của App Store đã giúp mở rộng thêm các chức năng trên iPhone, biến sản phẩm thành một thiết bị đa năng, thay vì một chiếc điện thoại di động với chức năng chính là liên lạc. Các ứng dụng được phát triển và phân phối trên App Store đã mang đến những tính năng mới cho iPhone mà ngay cả Steve Jobs cũng không thể tưởng tượng được.

Sự ra đời của App Store không chỉ giúp iPhone vượt trội so với các đối thủ trên thị trường di động, mà còn giúp Apple thu được hàng tỷ USD thông qua phân phối phần mềm.

Năm 2010 - iPad trình làng, mở ra phân khúc sản phẩm mới

Sau thành công với iPhone, Apple tiếp tục cho ra mắt phiên bản iPad đầu tiên vào ngày 3/4/2010.

iPad từng bị hoài nghi về khả năng thành công vì chỉ được xem là chiếc iPhone phóng lớn (Ảnh: Getty).

Ban đầu, iPad bị giới công nghệ hoài nghi về khả năng thành công khi sản phẩm này chỉ được xem là một chiếc iPhone phóng lớn. Tuy nhiên, sự ra đời của iPad đã giúp mở ra một thị trường sản phẩm công nghệ mới: máy tính bảng.

Sau iPad, hàng loạt hãng công nghệ cũng đã cho ra mắt những mẫu máy tính bảng của riêng mình. iPad còn được sử dụng để thay thế cho laptop, thậm chí còn được các phi công sử dụng trong buồng lái để thay thế những cuốn sổ tay dày và nặng.

Kể từ thời điểm được ra mắt cho đến nay, iPad vẫn luôn là chiếc máy tính bảng bán chạy nhất thế giới, bất chấp sự cạnh tranh từ các đối thủ.

Tháng 10/2011 - Steve Jobs qua đời

Steve Jobs, nhà đồng sáng lập và vị CEO huyền thoại của Apple, đã phải chống chọi với một dạng ung thư tuyến tụy hiếm gặp trong thời gian dài, trước khi qua đời vào ngày 5/10/2011.

Cái chết của Steve Jobs không chỉ là cú sốc cho những ai yêu thích Apple, mà cho cả toàn bộ giới công nghệ. Nhiều người lo lắng rằng “con thuyền” Apple sẽ chìm sâu khi thiếu đi vị thuyền trưởng tài ba.

Việc Steve Jobs chuyển giao quyền lực cho Tim Cook trước khi qua đời là một quyết định vô cùng đúng đắn (Ảnh: Pinterest).

Tuy nhiên, trước khi qua đời, Steve Jobs đã quyết định trao lại chiếc ghế CEO tại Apple cho Tim Cook. Đây được xem là một trong những quyết định đúng đắn của Steve Jobs, khi Tim Cook đã không bị cái bóng của Jobs che phủ, mà cho thấy mình là một vị CEO tài năng, người đã giúp Apple tiếp tục vươn mình để trở thành một gã khổng lồ công nghệ.

Dù Steve Jobs qua đời đã lâu, đích thân Tim Cook thừa nhận hầu hết mọi quyết định và những gì Apple đạt được ngày hôm nay đều là di sản do Steve Jobs để lại.

Năm 2014 - Ra mắt chiếc Apple Watch đầu tiên

Apple Watch đã giúp thị trường đồng hồ thông minh trở nên sôi động hơn (Ảnh: Apple).

Phải sau 4 năm kể từ thời điểm ra mắt iPad, Apple mới lại tham gia một phân khúc sản phẩm mới, lần này là thị trường đồng hồ thông minh với mẫu Apple Watch đầu tiên.

Apple không phải là hãng khai sinh ra phân khúc đồng hồ thông minh, nhưng chỉ khi Apple Watch xuất hiện, thị trường này mới trở nên sôi động hơn bao giờ hết

Năm 2020 - Apple chia tay chip Intel trên máy tính của mình

Apple và Intel từng có mối quan hệ tốt đẹp khi Apple chuyển sang sử dụng chip của Intel trên tất cả các mẫu máy tính của mình từ năm 2005.

Apple quyết định “dứt tình” với Intel để tự phát triển chip máy tính của riêng mình (Ảnh: X).

Tuy nhiên, đến tháng 11/2020, Apple bất ngờ cho ra mắt chip M1, mở màn cho dòng chip M dành riêng cho máy tính do Apple hoàn toàn phát triển. Chip M1 được sử dụng đầu tiên trên MacBook Air, Mac mini và MacBook Pro 13 inch.

Kể từ thời điểm đó, Apple vẫn đều đặn cho ra mắt các phiên bản chip M nâng cấp dành riêng cho các mẫu máy tính của mình.

Chiếc máy tính cuối cùng của Apple sử dụng chip Intel là Mac Pro, ra mắt năm 2019. Apple chính thức ngừng bán sản phẩm này vào tháng 6/2023, đánh dấu kết thúc hoàn toàn hợp tác giữa Apple và Intel.

Việc Apple chuyển sang sử dụng chip máy tính do chính mình phát triển được xem là một bước đi mạo hiểm. Nhưng kết quả đến nay cho thấy đây là một quyết định đúng đắn của Apple, khi các mẫu máy tính sử dụng chip M của Apple cho thấy sự vượt trội về hiệu suất, khả năng tiết kiệm năng lượng và tối ưu tốt cho hệ điều hành macOS.

Năm 2024 - Ra mắt kính thực tế ảo tăng cường Vision Pro

Kể từ thời điểm ra mắt Apple Watch vào năm 2014, Apple đã có thời gian dài im lặng trên thị trường khi không tham gia thêm bất kỳ phân khúc sản phẩm nào mới, mà chỉ tập trung phát triển các sản phẩm cũ.

Vision Pro là sản phẩm hoàn toàn mới của Apple sau hơn 10 năm, nhưng đây không phải là sản phẩm được người dùng đón nhận nhiệt tình (Ảnh: The Sun).

Đến năm 2024, Apple mới cho ra mắt chiếc kính thực tế ảo tăng cường Vision Pro, mà hãng tuyên bố là “điện toán không gian”, với khả năng tính toán mạnh mẽ như một chiếc máy tính đeo trên mắt của người dùng.

Vision Pro được đánh giá vượt trội so với các mẫu kính thực tế ảo khác trên thị trường về hiệu suất và tính năng. Tuy nhiên, sản phẩm lại có mức giá rất đắt, thiết kế nặng gây bất tiện cho người dùng…

Vision Pro không được giới công nghệ và cộng đồng người dùng đánh giá cao và về cơ bản đây không phải là sản phẩm thành công của Apple. Có lẽ đây chính là lý do đến nay Apple vẫn chưa cho ra mắt bản nâng cấp của chiếc kính này.

Tương lai của Apple sẽ ra sao?

Sau 50 năm ra đời và phát triển, Apple đã trở thành một tượng đài trên thị trường công nghệ và là công ty lớn thứ 2 trên toàn cầu về giá trị vốn hóa (ước tính đạt 3,75 nghìn tỷ, chỉ xếp sau Nvidia).

Apple bị đánh giá chậm chân trong cuộc đua AI và liệu điều này có ảnh hưởng đến tương lai của công ty hay không? (Ảnh: Wired).

Giờ đây, các sản phẩm và dịch vụ của Apple vẫn giúp mang về cho công ty những khoản lợi nhuận khổng lồ, bất chấp việc hãng chủ yếu kinh doanh các danh mục sản phẩm đã hiện diện từ lâu như iPhone, iPad, MacBook, AirPods, Apple Watch…

Dù vậy, Apple lại bị đánh giá là chậm chân trong cuộc đua AI. Trong khi các hãng công nghệ lớn như Apple, Microsoft, Google, OpenAI đang tích cực phát triển những công cụ AI ngày càng thông minh, Apple vẫn loay hoay trong việc đưa các tính năng AI lên sản phẩm và dịch vụ của mình.

Việc chậm chân trong cuộc đua AI có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Apple trong tương lai hay không, vẫn cần thời gian để trả lời. Tuy nhiên, “quả táo” sở hữu một lượng người dùng trung thành rất lớn cùng nguồn vốn dồi dào, giúp hãng dễ dàng theo đuổi các mục tiêu dài hạn với những sản phẩm mới mà người dùng nhanh chóng đón nhận.