Internet toàn cầu rúng động vì nhiều trang web, mạng xã hội đồng loạt sập

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, bắt đầu từ 3h chiều 20/10 (theo giờ Việt Nam), hàng loạt dịch vụ trực tuyến lớn như Amazon, Roblox, mạng xã hội Snapchat, Reddit, ứng dụng nhắn tin Signal, game trực tuyến Fortnite… đã đồng loạt gặp sự cố và không thể truy cập được trên phạm vi toàn cầu.

Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ, cũng gặp sự cố khiến mọi giao dịch không thể thực hiện được, ảnh hưởng đến hàng ngàn nhà đầu tư tiền điện tử. Nhiều trang web của các cơ quan chính phủ, công cụ thiết kế đồ họa Canva, tờ báo New York Times, công ty giải trí Disney… cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Báo cáo tình trạng sự cố trên trang web Downdetector cho thấy hàng loạt trang web, dịch vụ trực tuyến lớn gặp sự cố vào buổi chiều, sau đó tái diễn sự cố vào tối 20/10 (Ảnh chụp màn hình).

Trên Downdetector - trang web chuyên giám sát theo thời gian thực về trạng thái hoạt động của các nhà cung cấp Internet, trang web, dịch vụ trực tuyến… lớn trên toàn cầu - người dùng đã đồng loạt báo cáo sự cố gặp phải khi truy cập vào các trang web và dịch vụ trực tuyến lớn.

Sự cố đã làm ảnh hưởng đến hàng tỷ người dùng Internet trên toàn cầu.

Nguyên do sau đó được xác định bắt nguồn từ Amazon Web Services (AWS), nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây và máy chủ hàng đầu thế giới, đã gặp sự cố về cơ sở dữ liệu nên bị ngừng hoạt động. Điều này đã khiến các trang web và dịch vụ sử dụng máy chủ của AWS bị ảnh hưởng và không thể truy cập được.

Đại diện AWS đã lên tiếng xác nhận về sự cố gặp phải và cho biết công ty đang khắc phục sự cố nhanh nhất có thể. Hiện tại các trang web, dịch vụ trực tuyến… sử dụng máy chủ của AWS đã dần khôi phục và hoạt động lại bình thường.

Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ sự cố được khắc phục, đến khoảng 9h tối 20/10 (theo giờ Việt Nam), sự cố đối với các máy chủ của AWS lại xuất hiện trở lại khiến hàng loạt trang web và dịch vụ trực tuyến lại lâm vào tình trạng không thể truy cập được.

Sự cố vẫn kéo dài đến rạng sáng ngày 21/10 và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.

Đây không phải là lần đầu tiên hàng loạt trang web, dịch vụ và công ty lớn bị ảnh hưởng bởi vấn đề kỹ thuật.

Vào tháng 7/2024, một sự cố “màn hình xanh chết chóc” đã bất ngờ xảy ra với hàng ngàn hệ thống máy tính trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm hàng không, ngân hàng, đài truyền hình, chăm sóc y tế, đường dây nóng cứu nạn…

Hàng không là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ sự cố này, khi hàng trăm sân bay và hãng bay đã không thể hoạt động bình thường.

Nguyên nhân sau đó được xác định từ một bản cập nhật phần mềm của hãng bảo mật CrowdStrike. CrowdStrike chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, hiện có khoảng 29.000 khách hàng toàn cầu, chủ yếu là các công ty, tập đoàn lớn.

Chính vì CrowdStrike có quá nhiều khách hàng doanh nghiệp nên khi sản phẩm gặp lỗi đã gây ảnh hưởng rộng rãi, ngưng trệ hoạt động của nhiều tập đoàn lớn.

Sự cố gặp phải với CrowdStrike vào năm 2024 và mới đây là AWS cho thấy sự mong manh của các dịch vụ trực tuyến, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và hệ thống máy chủ, khi máy chủ của những công ty này chịu trách nhiệm cho hoạt động của một phần lớn trên Internet.

Nhiều chuyên gia lo ngại rằng dịch vụ đám mây của các công ty lớn sẽ là mục tiêu nhắm đến của tin tặc, khiến hệ thống máy chủ ngưng trệ làm ảnh hưởng đến người dùng Internet toàn cầu.