Canva “đứng hình” giữa cao điểm thiết kế 20/10, người dùng kêu trời

Trong ngày 20/10, nhiều người dùng Canva tại Việt Nam phản ánh không thể sử dụng nền tảng thiết kế này để phục vụ các chiến dịch truyền thông chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Sự cố xảy ra diện rộng, ảnh hưởng đến cả bản web lẫn ứng dụng di động, khiến hàng triệu tài khoản từ miễn phí đến trả phí lâm vào cảnh “đứng hình”.

Canva bị lỗi truy cập (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người dùng Canva đồng loạt phản ánh việc không thể làm việc với nền tảng. Họ có thể đăng nhập tài khoản nhưng bị treo thiết kế, liên tục nhận thông báo “Không thể lưu thiết kế” hoặc “Trang đang quá tải”, dù đã thử đăng xuất và đăng nhập lại.

Ánh Dương, 22 tuổi, đang làm truyền thông tại Hà Nội, cho biết Canva là công cụ chính trong công việc hằng ngày của cô: “Canva giúp rút ngắn thời gian thiết kế nhờ khả năng thao tác nhanh và chia sẻ ngay với đồng nghiệp để phê duyệt hoặc chỉnh sửa”.

Dương cũng cho biết sự cố này khiến toàn bộ quy trình bị đứt gãy: “Tôi buộc phải chuyển sang phần mềm thay thế như Photoshop, nhưng thao tác phức tạp hơn và không thể cộng tác nhanh. Việc lên bài bị chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án”.

Không chỉ dân thiết kế hay marketing, người dùng trong ngành giáo dục cũng bị ảnh hưởng.

Linh Nguyễn, 22 tuổi, thực tập sinh giảng dạy tiếng Anh tại trường THCS Hà Trung, cho biết cô đang chuẩn bị bài giảng thì Canva ngừng hoạt động.

“Theo kế hoạch, sáng hôm sau tôi cần trình bày nội dung trực quan cho học sinh bằng slide. Nhưng do Canva bị sập đột ngột, toàn bộ file chưa hoàn thiện đều không thể truy cập”.

Thông báo người dùng có thể gặp lỗi khi truy cập hoặc sử dụng Canva (Ảnh chụp màn hình).

Cô cho biết phải “chạy nước rút với các phần mềm khác”, dù nhiều bố cục và hình ảnh chỉ có trên Canva.

Sự cố lần này xảy ra trên cả 2 nền tảng, bao gồm phiên bản web và ứng dụng di động. Không chỉ người dùng miễn phí mà cả người dùng tài khoản Pro cũng gặp lỗi.

Từ khóa “Canva sập” nhanh chóng leo top tìm kiếm và xuất hiện trên các diễn đàn công nghệ, thiết kế và tiếp thị.

Việt Nam là một trong những thị trường đông đảo người dùng Canva với nhu cầu thiết kế cao ở nhiều lĩnh vực từ truyền thông, giáo dục đến thương mại.

Việc nền tảng gặp trục trặc ngay trong ngày cao điểm như 20/10 cho thấy sự phụ thuộc lớn vào các dịch vụ nền tảng và cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu, cũng như chuẩn bị phương án thay thế.

Theo cập nhật mới nhất chiều 20/10, một số người dùng cho biết đã có thể đăng nhập và thao tác trở lại trên Canva, tuy vẫn còn hiện tượng chậm phản hồi ở một số chức năng.