Intel nối lại quan hệ với Apple

Cụ thể, Intel sẽ sản xuất bộ vi xử lý cho các thiết bị của Apple. Tương tự TSMC, Intel sẽ sản xuất chip dựa trên kiến trúc thiết kế do Apple cung cấp.

Hiện tại, chưa rõ Intel sẽ sản xuất chip cho những sản phẩm nào của Apple. Các tin đồn trước đây tiết lộ Intel có thể sản xuất một số bộ vi xử lý cấp thấp, bao gồm cả chip dòng M được sử dụng trên iPad và Mac.

Trước khi sử dụng chip Apple silicon trên các dòng sản phẩm của mình, Apple từng trang bị chip Intel cho máy tính Mac. Tuy nhiên, quá trình hợp tác này đã tạm dừng vào năm 2020 khi Apple giới thiệu thiết bị đầu tiên chạy chip M1.

Theo MacRumors, Apple trước đây chưa từng nhắm đến Intel như một nhà cung cấp vì công ty này bị đánh giá là tụt hậu so với các nhà sản xuất chip khác như TSMC hay Samsung. Năm ngoái, sau khi Intel thay thế CEO Pat Gelsinger bằng Lip-Bu Tan, Tan đã nỗ lực hồi sinh mảng kinh doanh sản xuất chip của Intel.

Thỏa thuận hợp tác này được đánh giá là mang lại lợi ích cho cả hai công ty. Apple đang tích cực đa dạng hóa chuỗi cung ứng bởi TSMC hiện là nhà sản xuất silicon duy nhất của công ty. Trong cuộc họp gần đây, CEO Tim Cook tiết lộ các mẫu iPhone 17 đã bị hạn chế do Apple không có đủ chip A19 và A19 Pro từ TSMC.