Apple gặp khó vì MacBook Neo quá đắt hàng

Hiện tại, MacBook Neo được chào bán với mức giá 599 USD cho phiên bản 256GB và 699 USD cho bản 512GB. Nếu thông tin trên chính xác, thiết bị sẽ chỉ còn một mức dung lượng với giá 699 USD.

Apple đang cân nhắc việc loại bỏ mẫu MacBook Neo phiên bản 256GB (Ảnh: Thế Anh).

Trên thực tế, Apple đã áp dụng chiến lược tương tự với hai dòng sản phẩm của hãng. Mac Studio M3 Ultra phiên bản 512GB RAM đã bị loại bỏ từ tháng 3, trong khi mẫu Mac mini M4 với 256GB SSD cũng ngừng bán từ cuối tháng 4.

Theo MacRumors, những quyết định này đến từ nhu cầu cao hơn dự kiến. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu đã khiến chi phí linh kiện gia tăng, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng.

Trên cửa hàng trực tuyến của Apple, thời gian giao hàng đối với MacBook Neo liên tục bị kéo dài do nguồn cung hạn chế. Apple được cho là đang nỗ lực làm việc với các đối tác nhằm tăng cường năng lực sản xuất lên 10 triệu thiết bị, thay vì 5-6 triệu máy như kế hoạch ban đầu.

Để đáp ứng sản lượng cao hơn, Apple cần nguồn cung chip A18 Pro mới từ TSMC, sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ 3 (N3P). Do nhu cầu lớn, lượng chip tồn kho đang cạn kiệt và cần sản xuất thêm.

Lô chip A18 Pro đầu tiên được sản xuất cách đây 2 năm. Nguồn tin cho biết TSMC không còn dây chuyền N3P dự phòng, do phần lớn công suất đã chuyển sang phục vụ khách hàng trong lĩnh vực AI.

Về lý thuyết, MacBook Neo trang bị cùng chip xử lý với dòng sản phẩm iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, bài toán chi phí của Apple phức tạp hơn do chip A18 Pro trên MacBook Neo bị vô hiệu hóa một nhân GPU.

Sức hút của MacBook Neo cao hơn so với dự kiến (Ảnh: Thế Anh).

Đợt chip mới có thể khiến chi phí sản xuất đắt hơn lô đầu tiên. Ngoài ra, giá DRAM cũng tăng cao kể từ đợt sản xuất ban đầu. Nếu vẫn duy trì phiên bản 256GB cho MacBook Neo, Apple nhiều khả năng sẽ phải tăng giá sản phẩm.

Trong một chia sẻ gần đây, CEO Tim Cook cho biết MacBook Neo đã giúp Apple đạt kỷ lục về doanh thu đối với dòng sản phẩm máy tính Mac trong quý tài chính thứ II, kể từ giai đoạn dịch Covid-19.

"Chúng tôi đang gặp khó khăn về nguồn cung MacBook Neo. Chúng tôi đã đánh giá thấp sức hút của thiết bị", Cook chia sẻ.