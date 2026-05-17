Điểm tuần: Google làm khó người dùng Gmail, giá SSD tăng cao vì AI

Cơn sốt AI khiến giá SSD tăng cao

Cơn sốt AI trên toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung chip nhớ. Điều này không chỉ khiến giá RAM tăng cao, mà còn tác động đến giá bán ổ cứng SSD.

Báo cáo từ PC Part Picker cho thấy giá SSD NVMe đã bắt đầu tăng từ tháng 12/2025. Theo đó, giá SSD phiên bản 256GB đến 4TB đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba so với vài tháng trước và vẫn tiếp tục tăng.

"Nhu cầu từ ngành công nghiệp AI đang nuốt chửng nguồn cung từ các nhà sản xuất. Điều này dẫn đến tình trạng sụt giảm mạnh lượng hàng tồn kho dành cho người dùng phổ thông", trang The Verge nhận định.

Google làm khó người dùng Gmail

Trước đây, mỗi khi đăng ký một tài khoản Gmail mới, người dùng sẽ được cung cấp miễn phí 15GB dung lượng lưu trữ đám mây. Mức dung lượng này vừa đủ để đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng. Tuy vậy, điều này có vẻ như sắp thay đổi.

Trong một bài đăng trên diễn đàn Reddit, tài khoản sungusungu chia sẻ một hình ảnh cho thấy Google chỉ cung cấp 5GB dung lượng lưu trữ miễn phí đối với tài khoản Gmail mới tạo. Để nhận được 15GB dung lượng lưu trữ như trước đây, người dùng cần phải cung cấp thêm thông tin số điện thoại.

Động thái này của Google đang gây ra không ít phản ứng trái chiều. Một số người dùng nhận định đây là cách khác để Google thu thập dữ liệu từ người dùng. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng giải pháp trên có thể giúp ngăn chặn thư rác.

HBO Go ngừng hoạt động tại Việt Nam

Msky - đơn vị phân phối gói nội dung HBO Go tại Việt Nam - đã gửi thư ngỏ xác nhận việc ngừng cung cấp dịch vụ này. Theo đó, từ 0h ngày 15/6, gói nội dung trực tuyến mang thương hiệu HBO Go sẽ dừng phân phối trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ngay sau thông báo từ Msky, các nền tảng truyền hình trực tuyến (OTT) lớn đã bắt đầu gửi thông báo tới người dùng. Trên ứng dụng VieON, thông báo về việc ngừng cung cấp nội dung HBO Go đã xuất hiện công khai, đồng thời nền tảng này cũng ngừng hỗ trợ gia hạn các gói cước liên quan.

HBO Go ra mắt tại thị trường Việt Nam từ ngày 1/7/2019. Trong gần 7 năm hoạt động, dịch vụ này đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều tín đồ điện ảnh nhờ sở hữu kho phim "bom tấn" đồ sộ cùng hàng loạt series gốc nổi tiếng.

TV dán tường với công nghệ không dây

TV LG OLED evo AI W6 đánh dấu sự trở lại của thiết kế dán tường với màn hình siêu mỏng chỉ khoảng 9,9mm. W6 tích hợp công nghệ truyền tải không dây hình ảnh và âm thanh chất lượng cao lên đến 4K 165Hz với Zero Connect Box.

Đây cũng là sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland cho khả năng truyền tải hình ảnh 4K không dây với chất lượng thị giác tương đương tín hiệu gốc trong các tiêu chí như độ trễ, độ chính xác màu và hiệu suất HDR.

Dải sản phẩm OLED evo AI 2026 được trang bị bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba với tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước.

iOS 26.5 bổ sung loạt tính năng mới

Trong phần mô tả thông tin về hệ điều hành, Apple cho biết bản nâng cấp iOS 26.5 hỗ trợ tính năng nhắn tin RCS được mã hóa hai chiều trong ứng dụng Tin nhắn. Tính năng này khả dụng với các nhà mạng được hỗ trợ và sẽ được triển khai theo thời gian.

Mục "Địa điểm được đề xuất trên bản đồ" sẽ hiển thị các đề xuất dựa trên những địa điểm đang thịnh hành gần đó và các tìm kiếm gần đây của người dùng. Đồng thời, Apple cũng bổ sung một số hình nền trong bộ sưu tập Pride Luminance.

Ngoài ra, các phụ kiện như Magic Mouse, Magic Keyboard và Magic Trackpad giờ đây sẽ tự động ghép nối qua Bluetooth sau khi được kết nối với thiết bị thông qua cổng USB-C.

Máy ảnh cao cấp mới của Sony

Sony Alpha 7R VI được trang bị cảm biến chiếu sáng sau Exmor RS CMOS xếp chồng toàn phần, với độ phân giải xấp xỉ 66,8 megapixel. Máy tích hợp bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR2 thế hệ mới. Sự kết hợp này mang đến độ phân giải cao, khả năng tái tạo màu sắc chính xác và hiệu suất đáng tin cậy trong nhiều tình huống.

Bên cạnh đó, Sony cũng giới thiệu ống kính FE 100-400mm F4.5 GM OSS. Sở hữu dải tiêu cự 100-400mm cùng khẩu độ cố định, ống kính mới mang đến hiệu ứng bokeh đặc trưng của G Master và khả năng lấy nét tự động chính xác cao.

Bộ giải pháp an ninh mạng chiến lược Make in Vietnam

Công ty An ninh mạng thông minh SCS (thương hiệu SafeGate) vừa giới thiệu bộ giải pháp an ninh mạng phục vụ hạ tầng tin cậy, tập trung vào 3 nhóm chính: Các giải pháp bảo vệ vùng biên (cửa ngõ hệ thống), giải pháp an ninh dữ liệu và nhóm thiết bị mạng Make in Vietnam.

Các giải pháp được thiết kế nhằm giúp cơ quan, tổ chức tuân thủ quy định về an toàn thông tin theo cấp độ, bảo vệ hệ thống trước nguy cơ rò rỉ dữ liệu với chi phí phù hợp và vận hành đơn giản.

TikTok Shop mở rộng hợp tác thúc đẩy nông sản Việt

Trong bối cảnh quy mô thị trường TMĐT Việt Nam đạt ngưỡng 32 tỷ USD, việc giúp hàng Việt và nhà bán hàng địa phương hiện diện sâu hơn trên kênh tăng trưởng này trở nên ngày càng quan trọng.

Trên nền tảng đó, sáng kiến “Hàng Việt Vươn Mình” của TikTok Shop đã cho thấy tác động tích cực, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao năng lực cho người bán. Năm 2025 cũng đánh dấu bước phát triển rõ nét của việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là trái cây tươi. Chỉ sau 9 tháng mở ngành hàng trái cây, nền tảng ghi nhận hơn 200 tấn trái cây tươi được tiêu thụ.