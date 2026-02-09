"Bẫy" tour du lịch giá rẻ dịp Tết, người dân cần tỉnh táo trước mật ngọt

"Bẫy" tour giá rẻ bủa vây dịp Tết, người dân cần tỉnh táo trước mật ngọt (Ảnh minh hoạ: Google Gemini).

Trên các hội nhóm du lịch, không khó để bắt gặp những bài đăng mời chào tour giá rẻ như “combo 5 sao giá sốc”, “chùm tour du xuân 2026” hay tour Trung Quốc trọn gói dịp Tết Dương lịch chỉ hơn 2 triệu đồng, đi kèm hình ảnh khách sạn lung linh, dịch vụ sang trọng.

Ẩn sau không ít trong số những lời quảng cáo hấp dẫn đó là các “cái bẫy” được thiết kế tinh vi nhằm đánh lừa sự cảnh giác của người dùng.

Thủ đoạn phổ biến nhất là đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Các đối tượng thường giả danh đại diện những công ty lữ hành lớn, sao chép giao diện Fanpage, nội dung bài viết, thậm chí chạy quảng cáo rầm rộ để tạo cảm giác uy tín.

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), khi nạn nhân bắt đầu quan tâm, kẻ gian sẽ liên tục thúc ép bằng những lý do như “suất cuối trong ngày”, “ưu đãi giờ chót”, buộc khách hàng nhanh chóng chốt giao dịch mà không kịp kiểm chứng thông tin.

Kịch bản lừa đảo thường kết thúc theo một mô-típ quen thuộc. Sau khi khách hàng chuyển khoản đặt cọc để giữ chỗ, các đối tượng gửi mã đặt phòng hoặc vé máy bay giả qua Zalo, Messenger. Những giấy tờ này được thiết kế rất chuyên nghiệp, nhưng thực chất chỉ là sản phẩm chỉnh sửa hình ảnh.

Ngay khi nhận được tiền, các “đại lý ảo” lập tức cắt đứt liên lạc, chặn số điện thoại hoặc xóa Fanpage. Việc đòi lại tiền gần như không thể, do tài khoản nhận tiền thường là tài khoản rác hoặc mượn danh tính người khác.

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần giữ bình tĩnh, chậm lại để kiểm chứng. Trước những lời chào mời quá hấp dẫn, cần rà soát kỹ tư cách pháp nhân của đơn vị lữ hành. Một công ty uy tín không chỉ tồn tại qua một Fanpage mới lập hay giao dịch hoàn toàn bằng tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, xác minh đa kênh là bước không thể bỏ qua. Thay vì chỉ tin vào tư vấn trực tuyến, người dùng nên gọi trực tiếp đến hotline chính thức của hãng hàng không hoặc khách sạn để kiểm tra tình trạng đặt chỗ.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong kinh tế thị trường, không có dịch vụ cao cấp nào lại rẻ đến mức phi lý, đặc biệt trong mùa cao điểm như Tết Nguyên đán.