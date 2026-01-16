Hà Nội khởi công khu công viên công nghệ số gần 200ha

UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT khởi công Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và Phú Diễn (Ảnh: BTC).

Sáng 16/1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Tập đoàn FPT đã chính thức khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế số của Thủ đô.

Dự án có tổng quy mô 196,8ha, trong đó trọng tâm là Khu công viên công nghệ số tập trung rộng 168,9ha. Phần diện tích còn lại sẽ được phát triển theo mô hình công viên mở, tích hợp hạ tầng giao thông, cây xanh và mặt nước đồng bộ, tạo không gian làm việc và sinh hoạt hiện đại, bền vững.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến 2031, với mục tiêu đưa hạng mục đầu tiên vào khai thác ngay trong năm 2027. Khi hoàn thiện, đây sẽ là khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên cả nước, hứa hẹn thu hút một mạng lưới rộng lớn các chuyên gia, nhà khoa học và các startup công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án: "Công viên công nghệ số được thành phố định hướng trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và kinh tế số của cả nước".

Ông Dũng cũng bày tỏ kỳ vọng vào nhà đầu tư: "Thành phố kỳ vọng nhà đầu tư sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình; triển khai dự án đúng định hướng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuân thủ pháp luật. Qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Hà Nội, phù hợp với tầm nhìn đã được xác lập trong quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm".

Phối cảnh một phần dự án (Ảnh: CTV).

Về phía Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT, chia sẻ tầm nhìn đầy tham vọng: "Khu Công viên Công nghệ số này sẽ là nơi hội tụ nhân lực chất lượng cao, kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ góp phần đưa Hà Nội trở thành một 'Thung lũng Silicon' của Việt Nam, nơi khởi nguồn cho những ý tưởng đột phá toàn cầu".

Dự án sẽ được vận hành theo mô hình hợp tác hiện đại, trong đó Nhà nước quản lý quy hoạch và chính sách, còn doanh nghiệp trực tiếp đầu tư và vận hành.

Mô hình này không chỉ đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả mà còn khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn về kinh tế số, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô.