Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự sự kiện (Ảnh: Nhật Bắc).

Dự án nhà máy chế tạo chip bán dẫn do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, đặt nền móng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn quốc gia.

Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam được đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ảnh: Nhật Bắc).

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 27ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm như hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật, sản xuất ô tô, thiết bị y tế và tự động hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại sự kiện (Ảnh: Nhật Bắc).

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, cho biết Tập đoàn sẽ triển khai dự án ngay sau sự kiện. Theo kế hoạch, đến hết năm 2027, Viettel phấn đấu hoàn thành đầu tư xây dựng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sẵn sàng cho giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Theo Viettel, một sản phẩm chip bán dẫn hoàn chỉnh phải trải qua sáu công đoạn chính gồm định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói, đo kiểm, tích hợp và thử nghiệm.

Thời gian qua, Việt Nam đã từng bước tham gia vào năm công đoạn trong chuỗi giá trị này. Riêng công đoạn chế tạo chip, được xem là khâu then chốt và phức tạp nhất, vẫn chưa thể thực hiện trong nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm một số chip do Viettel thiết kế và sản xuất (ảnh: Nhật Bắc).

Việc xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn được kỳ vọng sẽ giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn ngay tại Việt Nam.

Chế tạo chip bán dẫn là một trong những quy trình công nghệ tinh vi và đòi hỏi kỷ luật cao nhất hiện nay. Từ các tấm wafer silic có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chip được hình thành thông qua khoảng 1.000 bước công nghệ liên tiếp, kéo dài trong khoảng ba tháng.

Chỉ một sai lệch nhỏ ở bất kỳ công đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền sản xuất, đòi hỏi năng lực tổ chức, quản trị và làm chủ công nghệ ở trình độ rất cao.

Với Viettel, việc được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai nhà máy chế tạo chip bán dẫn là bước tiếp nối chiến lược phát triển công nghệ lõi mà Tập đoàn đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm. Nhà máy cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo thực hành cho nguồn nhân lực bán dẫn, gắn đào tạo với môi trường sản xuất thực tế.

Thông qua đó, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư thiết kế chip trong Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, hướng tới quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đạt trên 100.000 người theo Chiến lược bán dẫn quốc gia đến năm 2040.

Trước đó, Viettel đã chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực thông qua đào tạo chuyên sâu, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm từ hoạt động nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng chip trong các hệ thống, sản phẩm công nghệ do Tập đoàn phát triển.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể từng bước làm chủ công nghệ cao.

Thủ tướng khẳng định, dự án góp phần hoàn thiện mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, đánh dấu bước chuyển từ tham gia sang làm chủ, từ lắp ráp sang sáng tạo, qua đó nâng cao tiềm lực và vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Dự án được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, với lộ trình từ xây dựng nhà máy, tiếp nhận công nghệ đến hoàn thiện quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành.

Về dài hạn, nhà máy tại Hòa Lạc được quy hoạch để có thể mở rộng quy mô, tạo nền tảng cho Việt Nam từng bước tiếp cận và làm chủ các công nghệ bán dẫn tiên tiến hơn.

Hình ảnh nhà máy sau khi hoàn thành (Đồ hoạ: Viettel).

Việc khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao được đánh giá là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng năng lực công nghệ quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ, nâng cao nội lực và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.