Google bác bỏ tin đồn rò rỉ dữ liệu Gmail hàng loạt

Google cho biết, nền tảng Gmail vẫn an toàn (Ảnh minh hoạ: ST).

Gã khổng lồ công nghệ Google vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin về việc rò rỉ dữ liệu hàng loạt trên nền tảng Gmail, đồng thời khẳng định hệ thống email của họ vẫn an toàn và hiệu quả.

Thông báo này được đưa ra nhằm trấn an người dùng sau khi xuất hiện nhiều tin đồn gây hoang mang trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông.

Trong một bài đăng ngắn gọn trên blog The Keyword vào ngày 1/9, Google nhấn mạnh rằng hệ thống của họ đang hoạt động mạnh mẽ, với khả năng chặn "hơn 99,9% các nỗ lực lừa đảo và phần mềm độc hại".

Công ty cũng nhân dịp này khuyến nghị người dùng tăng cường bảo mật bằng cách chuyển sang sử dụng mã khóa (passkeys) thay cho mật khẩu truyền thống, một phương pháp được đánh giá là an toàn hơn.

Theo Google, sự hoang mang dường như bắt nguồn từ sự xáo trộn thông tin giữa hai sự việc khác nhau.

Thứ nhất là vụ tấn công vào SalesForce, một công ty phần mềm quản lý quan hệ khách hàng. Nhóm hacker ShinyHunters được cho là có liên quan đến vụ việc này.

Google xác nhận đã gửi cảnh báo đến các tài khoản bị ảnh hưởng, nhưng đó là một nhóm người dùng giới hạn, chứ không phải tất cả 2,5 tỷ người dùng Gmail như tin đồn.

Thông tin này đã được Google cập nhật rõ ràng trên blog Threat Intelligence vào ngày 8/8.

Thứ hai là sự nhầm lẫn của truyền thông. Một số nguồn tin dường như đã liên kết không chính xác vụ việc SalesForce với một bài đăng cũ từ tháng 6 của Google nhằm quảng bá việc sử dụng mã khóa, từ đó tạo ra cảm giác rằng có một mối đe dọa rộng lớn hơn đối với người dùng Gmail.

Bên cạnh đó, một số người dùng trên Reddit cũng báo cáo về các nỗ lực lừa đảo tinh vi, bao gồm email cảnh báo giả mạo từ "Mailer-daemon" và các cuộc gọi từ mã vùng 650 (California) mạo danh Google. Tuy nhiên, đây dường như là các chiêu trò lừa đảo riêng lẻ, không phải dấu hiệu của một vụ vi phạm hệ thống quy mô lớn.

Tóm lại, dù tin đồn về vụ rò rỉ dữ liệu hàng loạt đã được xác định là không chính xác, người dùng vẫn cần luôn cảnh giác.

Nguyên tắc vàng để bảo vệ tài khoản của bạn vẫn là: Không bao giờ nhấp vào các liên kết đáng ngờ được gửi đến email và tuyệt đối không cung cấp thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai qua điện thoại.