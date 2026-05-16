YouTuber công nghệ Jon Prosser - chủ kênh Front Page Tech, nổi tiếng với việc thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, thông tin về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt - vừa đăng tải một đoạn video thiết kế hoàn chỉnh của chiếc iPhone 18 Pro.

Video cho thấy thiết kế hoàn chỉnh của iPhone 18 Pro (Video: Front Page Tech).

Đây không phải là đoạn video chính thức bị rò rỉ từ Apple, mà nội dung video được Jon Prosser và các cộng sự dựng lại từ những thông tin và hình ảnh bị rò rỉ về chiếc iPhone thế hệ mới. Dù vậy, với mức độ uy tín của Jon Prosser, giới công nghệ vẫn đánh giá cao độ tin cậy về nội dung của đoạn video.

Theo Jon Prosser, Apple sẽ giữ nguyên thiết kế tổng thể của iPhone 18 Pro so với phiên bản tiền nhiệm. Điểm thay đổi duy nhất trên sản phẩm là kích thước phần khuyết Dynamic Island trên màn hình sẽ được thu nhỏ lại khoảng 25% so với iPhone 17 Pro.

Ngoài ra, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ có thêm tùy chọn màu sắc mới, bao gồm anh đào đậm, xám nhạt, xanh dương và màu bạc. Trong đó, anh đào đậm sẽ được xem là tùy chọn màu sắc chủ đạo được Apple tăng cường quảng bá cho iPhone 18 Pro, tương tự phiên bản màu cam trên iPhone 17 Pro ra mắt vào năm ngoái.

Các tùy chọn màu sắc của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max (Ảnh: Mac Rumors).

Về mặt phần cứng, Jon Prosser cho biết nút Camera Control trên bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ bị loại bỏ lớp cảm ứng điện dung, chỉ giữ lại chức năng cảm ứng lực. Điều này đồng nghĩa với việc nút Camera Control chỉ còn chức năng nhấn để kích hoạt nhanh ứng dụng camera và chụp ảnh, không còn tính năng điều chỉnh các tùy chọn khi chụp ảnh như trước đây.

Đây được xem là động thái nhằm cắt giảm chi phí sản xuất của iPhone 18 Pro, hơn là chủ đích cắt giảm các tính năng trên sản phẩm của Apple.

Theo trang công nghệ MacRumors, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị chip A20 Pro thế hệ mới, được xây dựng trên quy trình 2nm giúp tiết kiệm năng lượng và cho hiệu suất mạnh mẽ hơn so với chip A19 Pro 3nm trước đây. Pin trên iPhone 18 Pro Max cũng được nâng lên 5.200mAh, không còn ở mức 5.000mAh như trên iPhone 17 Pro Max.

Loạt iPhone 18 sẽ sử dụng modem di động C2 do Apple phát triển để kết nối mạng 5G. Modem này được cho là sẽ mang đến cho iPhone tính năng duyệt web và liên lạc qua vệ tinh mà không cần kết nối WiFi hoặc mạng di động.

Apple vẫn sẽ trang bị cụm 3 camera độ phân giải 48 megapixel ở mặt sau iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đáng chú ý, camera chính trên sản phẩm sẽ được trang bị khẩu độ biến thiên, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi qua ống kính camera và đến cảm biến. Điều này sẽ giúp tối ưu ánh sáng khi chụp ảnh trong nhiều điều kiện khác nhau, cũng như tạo hiệu ứng xóa phông khi chụp chân dung hiệu quả hơn.

Nhiều khả năng, loạt iPhone 18 sẽ được Apple ra mắt vào tháng 9 tới đây. Nhiều nhà phân tích thị trường dự đoán giá bán của iPhone 18 sẽ tăng hơn so với phiên bản cũ do tình trạng khan hiếm chip nhớ và tăng giá linh kiện trên thị trường.

Mọi thông tin về iPhone 18 vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn.