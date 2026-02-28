Giá iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra tăng cao là hệ quả của cơn sốt AI

Theo báo cáo từ International Data Corporation (IDC), cuộc khủng hoảng chip nhớ ngày càng trở nên tồi tệ. Điều này có thể khiến thị trường máy tính và điện thoại thông minh toàn cầu lần lượt sụt giảm 11% và 13%.

Cơn sốt AI gây ra tình trạng khan hiếm chip nhớ trên toàn cầu (Ảnh: PhoneArena).

Trong khi đó, các chuyên gia tại Counterpoint Research dự báo lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu năm 2026 sẽ giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận, với sản lượng dự kiến rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013.

Những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt công ty công nghệ đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng AI, gây áp lực lớn lên kho dự trữ chip nhớ. Hệ quả khiến các nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính phải chật vật để đảm bảo nguồn cung chip.

"Nhiều công ty sản xuất bộ nhớ đang yêu cầu các hãng điện thoại phải xếp hàng chờ đến lượt. Điều này thể hiện việc phân bổ chip cho điện thoại bị xếp sau nhu cầu AI", Tarun Pathak, giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, chia sẻ.

Tình trạng thiếu chip nhớ khiến hàng loạt linh kiện khác tăng giá, trong đó có RAM. Đây là linh kiện cần thiết cho cả thiết bị điện tử tiêu dùng và các trung tâm dữ liệu lớn mà những nhà cung cấp dịch vụ AI như Amazon hay Meta đang gấp rút đầu tư.

Bryan Ma, phó chủ tịch nghiên cứu thiết bị tại IDC, cho biết tình hình đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong vài tháng qua.

IDC ban đầu kỳ vọng thị trường máy tính và điện thoại thông minh sẽ tăng trưởng lần lượt khoảng 8,3% và 2% trong năm nay. Tuy vậy, những mục tiêu này đã buộc phải điều chỉnh do hạn chế về nguồn cung chip.

Thị trường máy tính và điện thoại ảnh hưởng tiêu cực từ cơn sốt AI (Ảnh: Thế Anh).

Tình trạng thiếu hụt chip buộc các nhà sản xuất phải chuyển gánh nặng lợi nhuận sang người tiêu dùng. Điều này cũng lý giải nguyên nhân vì sao giá bán điện thoại thế hệ mới tăng cao trong thời gian gần đây. Hệ quả kéo theo sẽ có ít người dùng mới hơn và chu kỳ thay thế điện thoại sẽ dài hơn.

Các báo cáo dự đoán nhiều nhà sản xuất di động sẽ ưu tiên doanh số bán máy ở phân khúc tầm trung đến cao cấp. Trong khi đó, một số hãng có thể hoàn toàn rút khỏi phân khúc thấp hơn.

"Chi phí bộ nhớ chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành của các mẫu máy phân khúc thấp. Điều này khiến các nhà sản xuất điện thoại khó có thể duy trì lợi nhuận trong khi vẫn giữ giá thấp”, ông Ma cho biết.

Trong ngắn hạn, thị trường không có nhiều tín hiệu khả quan. Theo dự báo, tình trạng này sẽ đảo chiều sớm nhất vào cuối năm 2027.