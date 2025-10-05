Điểm tuần: iPhone Air giảm giá, Galaxy S26 Ultra lộ diện

iPhone Air giảm giá lần đầu

Ngày 19/9 dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam. Sau khoảng 2 tuần, một số đại lý ủy quyền của Apple bắt đầu điều chỉnh giá bán của mẫu iPhone Air.

iPhone Air được định vị ở phân khúc thay thế cho dòng sản phẩm iPhone Plus (Ảnh: 9to5mac).

Cụ thể, iPhone Air phiên bản 512GB được chào bán với mức giá 38 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với giá niêm yết từ Apple. Phiên bản 1TB giảm 1 triệu đồng, xuống mức giá 44 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 256GB có mức giá không đổi.

Trái ngược với tình trạng cháy hàng của iPhone 17 Pro Max, nguồn cung iPhone Air tương đối dồi dào. Theo chia sẻ từ các đại lý, lượng người dùng quan tâm đến dòng sản phẩm iPhone Air không nhiều khi so với các phiên bản iPhone 17.

Meta AI có thay đổi quan trọng

Trên trang web chính thức, Meta vừa công bố một số thay đổi về chính sách bảo mật. Theo đó, kể từ ngày 16/12, Meta sẽ sử dụng nội dung mà người dùng tương tác với AI tạo sinh để cá nhân hóa nội dung và đề xuất quảng cáo trên các nền tảng của công ty.

Thông báo của Meta hiện vấp phải rất nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư của người dùng (Ảnh: Reuters).

Một ví dụ mà Meta đưa ra là nếu người dùng trò chuyện với Meta AI về việc đi bộ đường dài, họ có thể bắt đầu nhìn thấy các đề xuất về nhóm đi bộ đường dài, bài đăng từ bạn bè về các cung đường mòn, hoặc quảng cáo về giày đi bộ đường dài.

Tất cả những thay đổi này đều áp dụng cho cả Facebook và Instagram. Thông báo của Meta hiện vấp phải rất nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư của người dùng.

Xu hướng công nghệ năm 2026 của doanh nghiệp Việt

Theo Báo cáo khảo sát được công bố tại Hội nghị lãnh đạo cấp cao - CIO Summit 2025, các doanh nghiệp sẽ dần chuyển dịch từ sử dụng công nghệ “để bảo vệ” sang công nghệ “để phát triển”.

AI trở thành yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp (Ảnh: CTV).

AI giữ vai trò trung tâm trong phân tích dữ liệu và đổi mới sáng tạo. 5 lĩnh vực công nghệ chủ chốt bao gồm phân tích dữ liệu và trí tuệ doanh nghiệp, an ninh mạng, trải nghiệm khách hàng số, trí tuệ nhân tạo và trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Galaxy S26 Ultra lộ thiết kế hoàn chỉnh

Theo các hình ảnh rò rỉ, Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc với màn hình phẳng, viền mỏng và camera trước dạng "đục lỗ".

Cụm camera của Galaxy S26 Ultra giống trên Galaxy Z Fold7 (Ảnh: OnLeaks).

Các nút vật lý như nút nguồn và phím điều chỉnh âm lượng vẫn được bố trí ở cạnh phải. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cụm camera sau. Thay vì các ống kính riêng biệt, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có cụm camera đặt trên một đảo nổi, tương tự thiết kế của Galaxy Z Fold7.

Mặc dù thiết kế bên ngoài không có nhiều đột phá, Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ có những nâng cấp đáng kể về cấu hình bên trong.

Hàng triệu máy tính sắp bị "bỏ rơi"

Ngày 14/10, Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 10. Kể từ thời điểm đó, các máy tính chạy Windows 10 sẽ không còn nhận được bản cập nhật bảo mật định kỳ. Điều này khiến chúng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công bởi virus và phần mềm độc hại nếu tiếp tục kết nối Internet.

Máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 sẽ không nhận được thêm bản cập nhật nào từ ngày 14/10 (Ảnh: TheVerge).

Ra mắt từ năm 2015, Windows 10 hiện vẫn chiếm khoảng 45,6% thị phần máy tính toàn cầu, tương đương hơn 600 triệu thiết bị. Tuy nhiên, do yêu cầu phần cứng khắt khe của Windows 11, nhiều chuyên gia ước tính sẽ có hàng trăm triệu máy tính không thể nâng cấp.

"Không có bản vá bảo mật đồng nghĩa với việc người dùng sẽ dễ bị tấn công hơn", chuyên gia an ninh mạng Martin Kraemer cảnh báo. Microsoft cũng thừa nhận nguy cơ này và khuyến nghị người dùng sớm chuyển đổi sang Windows 11 để có trải nghiệm an toàn hơn.

Máy giặt sấy tích hợp AI

Bộ giải pháp giặt sấy 2026 của LG gồm máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy giặt sấy và máy sấy bơm nhiệt. Dòng sản phẩm giặt sấy mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm (Affectionate Intelligence), tối ưu hóa hiệu quả giặt sấy.

AI cũng giúp thiết bị tiêu thụ năng lượng ít hơn (Ảnh: Thế Anh).

Thiết bị sử dụng công nghệ học sâu để tự động phát hiện khối lượng, nhận biết chính xác chất liệu vải và đánh giá mức độ bẩn của quần áo. Dựa trên phân tích này, máy tự động đề xuất chu trình giặt tối ưu nhờ sự kết hợp giữa động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive và công nghệ 6 Motion.

Cây lau nhà thông minh có khả năng "biến hình"

Tại buổi khai trương cửa hàng sản phẩm cao cấp, Dreame đã công bố máy hút bụi lau nhà "biến hình" H13 Dual FlexReach. Máy có thể linh hoạt biến đổi từ một thiết bị lau sàn thành máy hút bụi cầm tay, và có thể làm sạch thảm hoặc sofa.

Cửa hàng flagship đầu tiên của Dreame ở Việt Nam đặt tại Landmark 81 (Ảnh: CTV).

Pin rời cho phép sử dụng liên tục lên đến 50 phút khi lau sàn hoặc 60 phút khi hút bụi. Hệ thống TangleCut với lưỡi dao Swiss PPA tự động cắt tóc và lông thú cưng để ngăn tình trạng rối quanh con lăn. Sau khi sử dụng, con lăn sẽ được làm sạch bằng nước nóng 90 độ C và sấy khô bằng khí nóng.