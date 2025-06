Ban hành 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam

Chip IoT là một trong những nhóm sản phẩm nằm trong danh mục công nghệ chiến lược (Ảnh: ST).

Đây là một bước đi quan trọng nhằm định hướng phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

Danh mục này bao gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược với tổng cộng 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể.

Các nhóm công nghệ chiến lược cụ thể:

Trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số và thực tế ảo/tăng cường: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt; trợ lý ảo; trí tuệ nhân tạo chuyên ngành và phân tích; bản sao số; vũ trụ ảo.

Điện toán đám mây, lượng tử & dữ liệu lớn: Dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử; trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Blockchain: Tài sản số, tiền số, tiền mã hóa; hạ tầng mạng Blockchain; hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Mạng di động thế hệ sau (5G/6G): Thiết bị, giải pháp mạng truy cập vô tuyến 5G/6G theo chuẩn ORAN; thiết bị, giải pháp mạng lõi 5G/6G; thiết bị, giải pháp truyền dẫn IP tốc độ cao.

Robot và tự động hóa: Robot di động tự hành; robot công nghiệp; hệ thống, dây chuyền chế biến thực phẩm tiên tiến cho nông – lâm – thủy sản; hệ thống bảo quản và giám sát chất lượng sau thu hoạch.

Chip bán dẫn: Chip chuyên dụng, chip AI, chip IoT

Y – Sinh học tiên tiến: Vaccine thế hệ mới; liệu pháp gen (chỉnh sửa gen) trong y tế và nông nghiệp; liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch)

Năng lượng và vật liệu tiên tiến: Lò phản ứng hạt nhân nhỏ, an toàn; pin lithium-ion, thể rắn, nhiên liệu, điện phân; vật liệu tiên tiến.

Đất hiếm, đại dương và lòng đất: Hệ thống, thiết bị, giải pháp công nghệ đánh giá trữ lượng, khai thác, tuyển khoáng, tách chiết, tinh chế đất hiếm; hệ thống, giải pháp công nghệ thăm dò địa chất thông minh; thiết bị, giải pháp công nghệ thăm dò và khai thác biển sâu; hệ thống, thiết bị, giải pháp công nghệ khai thác năng lượng ngoài khơi.

An ninh mạng: Giải pháp tường lửa, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập; giải pháp đảm bảo an ninh cho hạ tầng quan trọng và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hàng không và vũ trụ: Vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp; trạm mặt đất và điều khiển vệ tinh; thiết bị bay không người lái

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan để thường xuyên rà soát, điều chỉnh và bổ sung Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược dựa trên nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược riêng biệt phục vụ lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đảm bảo quốc phòng vững chắc và an ninh quốc gia.

Việc ban hành danh mục này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc nắm bắt và làm chủ các công nghệ tiên tiến, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên số.