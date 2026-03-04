Điện thoại dung lượng pin lớn, tích hợp kèm bật lửa

Đèn pin siêu sáng và loa công suất lớn tích hợp ở mặt lưng sản phẩm (Ảnh: PCMag).

Oukitel, hãng điện thoại Trung Quốc nổi tiếng với việc phát triển các mẫu điện thoại “nồi đồng cối đá” và dung lượng pin lớn, vừa cho ra mắt sản phẩm mới nhất của hãng mang tên gọi WP63.

Giống các mẫu sản phẩm khác của Oukitel, WP63 là chiếc điện thoại sở hữu vẻ bề ngoài hầm hố, với lớp vỏ bằng cao su giúp chịu được lực va đập khi rơi. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước cao nhất (IP69K), có khả năng chống bụi tuyệt đối, chống tia nước áp suất cao và nhiệt độ cao lên đến 80 độ C, cho phép sử dụng điện thoại trong môi trường công nghiệp và khắc nghiệt.

Máy có kích thước dày do trang bị thỏi pin dung lượng lớn (Ảnh: PCMag).

Điểm nhấn của chiếc điện thoại này là được trang bị thỏi pin dung lượng lên đến 20.000mAh, khiến sản phẩm có kích thước dày đến 27mm.

Oukitel cũng tích hợp sẵn vào chiếc smartphone của mình cáp USB-C, cho phép biến WP63 thành một cục sạc dự phòng để sạc pin cho các thiết bị khác, với công suất sạc 18W.

Tính năng tạo nên điểm đặc biệt của chiếc smartphone này là được tích hợp bật lửa. Theo đó, WP63 được trang bị bộ đánh lửa ở cạnh trên của máy. Bộ phận này sẽ thụt vào trong thân máy và chỉ thò ra khi người dùng cần sử dụng.

Bộ phận đánh lửa trên WP63 thò ra khi cần sử dụng (Ảnh: PCMag).

Bộ đánh lửa của WP63 là một cuộn dây kim loại được nung nóng để có thể châm lửa hút thuốc hoặc có thể tạo lửa từ các vật dụng dễ cháy. Cơ chế hoạt động của bộ đánh lửa này tương tự tẩu châm thuốc gắn trên nhiều loại ô tô cách đây hơn chục năm.

Ngoài ra, Oukitel WP63 còn được trang bị các tính năng phục vụ cho cắm trại và hoạt động ngoài trời như đèn pin siêu sáng có thể sử dụng làm đèn cắm trại hoặc nhấp nháy để làm đèn báo động, loa ngoài công suất lớn để làm chuông cảnh báo khi cần…

Cận cảnh chiếc điện thoại “nồi đồng cối đá” Oukitel WP63 (Video: BrotherPhone).

Về mặt cấu hình, WP63 có màn hình rộng 6,7 inch, tần số làm tươi 120Hz, nhưng độ phân giải chỉ ở mức HD. Sản phẩm sử dụng chip Unisoc T8200, bộ nhớ RAM 8GB đi kèm bộ nhớ lưu trữ 512GB. Mặt sau của sản phẩm là camera chính 64 megapixel.

Oukitel dự kiến sẽ mang chiếc điện thoại WP63 đến thị trường châu Âu ngay trong năm nay, với mức giá khoảng từ 500 đến 600 USD.