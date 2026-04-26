Điểm tuần: Tim Cook chuẩn bị rời ghế CEO Apple, John Ternus kế nhiệm

Tim Cook rời ghế CEO Apple

Tuần qua, Apple đã đưa ra thông báo về sự thay đổi lãnh đạo trong công ty. Theo đó Giám đốc điều hành Tim Cook sẽ rời vị trí CEO, chuyển giao quyền điều hành cho John Ternus. Quá trình này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/9 tới.

Sau khi rời vị trí CEO, Tim Cook vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành tại Apple (Ảnh: Business Insider).

Ông Cook sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành, tiếp tục tham gia định hướng các quyết sách chiến lược ở cấp cao. Người kế nhiệm, ông Ternus, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, được xem là gương mặt tiêu biểu của đội ngũ lãnh đạo kế cận tại Apple.

Việc lựa chọn một lãnh đạo trưởng thành từ mảng kỹ thuật cho thấy công ty này nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào đổi mới sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua công nghệ xoay quanh trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái thiết bị ngày càng trở nên quyết liệt.

Quyết định chuyển giao cũng khép lại chặng đường hơn một thập kỷ lãnh đạo của Tim Cook kể từ khi ông tiếp quản vị trí này từ Steve Jobs vào năm 2011. Dưới sự điều hành của ông Cook, Apple không chỉ duy trì vị thế là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới mà còn mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực dịch vụ, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ sưu tập gia dụng thông minh tối giản từ Electrolux

Trong khuôn khổ “The Swedish Home” tại Milan Design Week, Electrolux đã công bố loạt giải pháp công nghệ gia dụng mới. Nổi bật là tính năng AI TasteAssist, tích hợp trên ứng dụng điện thoại dành cho các dòng lò nướng, cho phép tự động chuyển đổi các công thức nấu ăn trực tuyến thành thiết lập nấu tối ưu nhờ công nghệ AI.

Loạt giải pháp của Electrolux hướng tới mục tiêu tối giản hóa mọi thao tác (Ảnh: Electrolux).

Trong khi đó, dòng máy rửa chén mới với giao diện QuickSelect 2.0 được thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình sử dụng. Thiết kế linh hoạt giúp bảo vệ các vật dụng dễ vỡ, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng với các vật dụng kích thước lớn như nồi, chảo hay khay nướng.

Microsoft vận hành trung tâm AI mạnh nhất thế giới

Trung tâm dữ liệu AI Fairwater tại bang Wisconsin, Hoa Kỳ đã đi vào hoạt động sớm hơn kế hoạch. Đây được xem là cơ sở tính toán AI lớn và mạnh nhất thế giới hiện nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo của Microsoft.

Để đáp ứng nhu cầu điện năng khổng lồ, Microsoft đã bổ sung tổng cộng 2 Gigawatt công suất điện cho các cơ sở AI của mình (Ảnh: Wccftech).

Dự án Fairwater lần đầu được công bố vào tháng 9/2025 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ quy mô chưa từng có. Trung tâm này sử dụng hàng trăm nghìn chip Nvidia GB200, thuộc kiến trúc Blackwell do Nvidia phát triển.

Theo các đánh giá tại thời điểm công bố, hiệu suất của Fairwater có thể cao gấp 10 lần so với những siêu máy tính nhanh nhất trước đó. Không chỉ mạnh về phần cứng, trung tâm còn được trang bị hệ thống cáp quang với tổng chiều dài tương đương việc quấn quanh Trái Đất 4,5 vòng, nhằm đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu giữa các thành phần luôn ở mức tối ưu.

Tiết lộ mới về iOS 27

Theo Bloomberg, giao diện màn hình chính trên iOS 27 sẽ được trang bị thêm 2 tùy chọn "Hoàn tác" và "Làm lại". Hai tùy chọn này cho phép người dùng tùy chỉnh các thay đổi trên màn hình chính dễ dàng hơn.

Bổ sung mới giúp người dùng tùy chỉnh giao diện iOS 27 dễ dàng hơn (Ảnh: MacRumors).

Bên cạnh đó, bàn phím iPhone cũng sẽ được cải tiến về tính năng tự động sửa lỗi. Nhiều khả năng, bàn phím mới trên iPhone sẽ được hỗ trợ bởi Apple Intelligence. Điều này cho phép thiết bị có thể đưa ra những gợi ý và chỉnh sửa tốt hơn với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Theo kế hoạch, Apple sẽ tổ chức Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu thường niên lần thứ 37 (WWDC 2026) trong khoảng thời gian 8-12/6. Tại đây, công ty sẽ giới thiệu hàng loạt cập nhật mới bao gồm hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 và visionOS 27.

Điện thoại chơi game tích hợp quạt tản nhiệt

nubia NEO 5 GT thừa hưởng thiết kế từ dòng REDMAGIC, nhưng được tiết chế tối giản hơn. Trọng tâm của máy đến từ hệ thống tản nhiệt với quạt làm mát chủ động được đặt bên trong thân máy, kết hợp cùng đường dẫn khí tối ưu để luồng gió đi trực tiếp đến các khu vực sinh nhiệt lớn như CPU và pin.

Viên pin theo máy có dung lượng 6.210mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W (Ảnh: Thế Anh).

Thiết bị có màn hình AMOLED 6,8 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét 144Hz. Tính năng Magic Touch 3.0 giúp tăng khả năng nhận diện thao tác ngay cả khi tay ẩm, ra mồ hôi hoặc dính dầu nhẹ. nubia NEO 5 GT dùng chip MediaTek D7400, RAM 12GB giúp duy trì hiệu suất ổn định xuyên suốt quá trình chơi game.

Thị trường DRAM khủng hoảng vì AI

Theo báo cáo mới nhất từ Nikkei Asia, ngành công nghiệp DRAM toàn cầu đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng, khi các nhà sản xuất hàng đầu dự kiến chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu vào cuối năm 2027. Tình trạng mất cân đối cung cầu này là hệ quả trực tiếp từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ DRAM đang trở thành vấn đề kéo dài nhiều năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (Ảnh: Nikkei Asia).

Sự phát triển vượt bậc của các hệ thống AI, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn và nền tảng vận hành tự động, đã tạo ra nhu cầu khổng lồ về bộ nhớ DRAM để xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Trong khi đó, năng lực sản xuất của các nhà máy lại không thể mở rộng kịp thời, dẫn đến tình trạng khan hiếm kéo dài.

Trước áp lực này, các "ông lớn" trong ngành như Samsung, SK Hynix, Micron Technology và YMTC đã tăng cường đầu tư vào các nhà máy và dây chuyền sản xuất mới. Đáng chú ý, YMTC và CXMT đang triển khai ba cơ sở sản xuất, với kỳ vọng nhân đôi sản lượng trong thời gian tới.

iPhone 18 có thể gây thất vọng

Thay vì tăng giá iPhone 18, Apple được cho là sẽ hạ cấp một số linh kiện của máy, bao gồm cả màn hình và chip xử lý. Động thái này nhằm duy trì mức giá tương đương với phiên bản tiền nhiệm.

iPhone 18 sẽ bị cắt giảm các thông số kỹ thuật nhằm giảm giá bán (Ảnh: TechRadar).

Theo đó, iPhone 18 sẽ bị cắt giảm một số thành phần phần cứng, khiến sản phẩm có nhiều nét tương đồng với phiên bản iPhone 18e giá rẻ. Cắt giảm đầu tiên nằm ở chất lượng hiển thị.

Năm ngoái, iPhone 17 sở hữu màn hình 6,3 inch với công nghệ ProMotion và độ sáng tối đa ngoài trời lên đến 3.000 nits. ProMotion là một trong những nâng cấp mới được tích hợp lên dòng iPhone tiêu chuẩn. Do đó, nhiều khả năng thông số độ sáng màn hình có thể bị giảm xuống.