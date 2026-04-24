Apple phát hành bản vá bảo mật từng bị FBI khai thác để đọc tin nhắn đã xóa

Theo Forbes, chỉ hai tuần sau bản cập nhật gần nhất, Apple buộc phải tung bản vá khẩn cấp khi thông tin từ một phiên tòa liên bang tại Texas (Mỹ) cho thấy Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) có khả năng truy cập cơ sở dữ liệu thông báo nội bộ trên iPhone, từ đó đọc được tin nhắn của ứng dụng Signal.

Nguyên nhân xuất phát từ việc, ngay cả khi người dùng đã xóa ứng dụng hoặc bật chế độ tin nhắn tự hủy, hệ thống Notification Services của iOS vẫn lưu lại các mảnh dữ liệu thông báo trên thiết bị.

Lỗ hổng mang mã CVE-2026-28950 cho phép cơ quan điều tra “vượt qua” lớp mã hóa của các ứng dụng nhắn tin bảo mật bằng cách khai thác trực tiếp nhật ký thông báo của hệ điều hành.

Apple cho biết bản cập nhật lần này khắc phục lỗi “các thông báo đã được đánh dấu xóa nhưng vẫn bị lưu giữ trái phép trên thiết bị”.

Cụ thể, hãng tăng cường cơ chế che giấu dữ liệu nhằm ngăn việc ghi lại nội dung nhạy cảm; đồng thời bản vá sẽ tự động quét và xóa các mảnh dữ liệu thông báo còn sót lại trong bộ nhớ trước khi cài đặt.

Nhờ đó, quyền riêng tư của người dùng, kể cả với các hoạt động trước đây, được bảo vệ tốt hơn.

Ứng dụng Signal cũng xác nhận và hoan nghênh động thái của Apple, sau khi xuất hiện các báo cáo cho thấy phương thức trích xuất dữ liệu của FBI có thể đe dọa quyền riêng tư người dùng.

Bản cập nhật iOS 26.4.2 được phát hành cho các mẫu iPhone từ năm 2019 trở về sau, gồm dòng iPhone 11, iPhone SE và các thiết bị mới như iPhone 17 series hay iPhone Air.

Với những thiết bị cũ hơn hoặc chưa nâng cấp lên iOS 26, Apple cung cấp bản vá tương tự thông qua iOS 18.7.8.

Người dùng có thể cập nhật bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Bản vá có dung lượng khoảng 772MB (trên iPhone 17 Pro Max) và mất chưa đến 10 phút để hoàn tất.

Dù lỗ hổng chủ yếu ảnh hưởng tới các đối tượng bị điều tra, giới chuyên gia vẫn khuyến nghị người dùng cập nhật sớm để đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân.