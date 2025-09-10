Samsung xác nhận ra điện thoại gập ba trong năm nay, hé lộ kiểu gập độc đáo

Sau khi Huawei gây bất ngờ với mẫu smartphone màn hình gập ba đầu tiên trên thế giới, Mate XT, vào tháng 9 năm ngoái và tiếp tục ra mắt phiên bản nâng cấp Mate XTs vào tuần trước, Samsung đã chính thức xác nhận sẽ sớm gia nhập phân khúc đầy tiềm năng này.

Động thái này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai ông lớn công nghệ.

Giám đốc mảng di động của Samsung, TM Roh, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Chosun Daily, đã tiết lộ rằng quá trình phát triển điện thoại màn hình gập ba của hãng đang ở giai đoạn cuối và dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Mặc dù cuộc phỏng vấn không cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm cụ thể, nhiều nguồn tin rò rỉ cho rằng Samsung có thể tổ chức một sự kiện đặc biệt vào ngày 29/9 tới để trình làng sản phẩm này.

Nguyên mẫu thử nghiệm của smartphone màn hình gập ba từng được Samsung trưng bày (Ảnh: Samsung).

Tại sự kiện này, Samsung cũng được cho là sẽ giới thiệu kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo Galaxy Glasses, một sản phẩm mà hãng đã âm thầm phát triển trong thời gian dài.

Thông tin về chiếc điện thoại màn hình gập ba của Samsung hiện vẫn còn khá mơ hồ, ngay cả tên gọi chính thức cũng chưa được xác định. Một số báo cáo gợi ý tên gọi Galaxy G Fold, trong khi các tin đồn gần đây lại nghiêng về Galaxy Z TriFold.

Các nguồn tin nội bộ cho biết Samsung đang phát triển giao diện One UI 8 được tối ưu hóa đặc biệt cho màn hình gập ba, đồng thời sản phẩm sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite cao cấp nhất của Qualcomm, đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ.

Mới đây, tài khoản @TechHighest trên mạng xã hội X đã chia sẻ một đoạn video ngắn, hé lộ cơ chế gập mở độc đáo trên chiếc điện thoại màn hình gập ba của Samsung.

Theo đó, thiết bị sẽ có một màn hình phụ bên ngoài, cho phép sử dụng như một chiếc điện thoại thông thường. Khi mở rộng, hai bản lề ở hai bên sẽ biến sản phẩm thành một chiếc máy tính bảng hoàn chỉnh.

Kiểu gập mở này được mô tả giống như việc mở một cuốn sách, khác biệt so với kiểu gập hình chữ "Z" của Huawei Mate XT.

Minh họa cơ chế gập, mở trên điện thoại màn hình gập ba của Samsung (Video: TechHighest).

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những tin đồn và chưa có bất kỳ hình ảnh thực tế nào về chiếc điện thoại màn hình gập ba của Samsung bị rò rỉ, cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đang bảo mật thông tin sản phẩm rất tốt.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, Samsung nhiều khả năng sẽ gửi thư mời tham dự sự kiện đặc biệt của hãng trong khoảng 10 ngày tới, thời điểm mà giới công nghệ sẽ có câu trả lời chính thức về sự ra mắt của chiếc điện thoại màn hình gập ba đầy hứa hẹn này.