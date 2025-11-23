Điểm tuần: Cloudflare gặp sự cố, iPhone 17 Pro Max giảm giá

iPhone 17 Pro Max lần đầu giảm giá

Hai tháng sau khi iPhone 17 Pro Max lên kệ tại thị trường Việt Nam, nguồn cung thiết bị đã dần trở nên ổn định và không còn tình trạng khan hiếm như trước. Một số đại lý đã bắt đầu điều chỉnh giảm giá iPhone 17 Pro Max nhằm gia tăng tính cạnh tranh và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Xu hướng mua sắm iPhone 17 Pro Max của người dùng Việt đã thay đổi (Ảnh: Thế Anh).

Cụ thể, iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB được chào bán với mức giá 37,8 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, phiên bản bộ nhớ 2TB giảm 1 triệu đồng, xuống còn 63 triệu đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên iPhone 17 Pro Max giảm giá kể từ khi lên kệ tại thị trường Việt Nam. Tuy vậy, chỉ phiên bản màu cam sa mạc được điều chỉnh giá bán, trong khi hai phiên bản màu trắng và màu xanh có giá không đổi.

Cloudflare gặp sự cố khiến hàng loạt trang web bị sập

Tối 18/11 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng cho biết hàng loạt trang web lớn trên toàn cầu như mạng xã hội X hay dịch vụ ChatGPT không thể sử dụng.

Cloudflare gặp sự cố khiến hàng loạt trang web bị lỗi (Ảnh: Tom's Guide).

Theo Tom's Guide, nguyên nhân có thể đến từ sự cố máy chủ của công ty cung cấp dịch vụ mạng Cloudflare. Cloudflare cho biết công ty gặp phải một lỗi máy chủ nghiêm trọng, gây ra tình trạng gián đoạn trên diện rộng đối với hàng loạt nền tảng và trang web phổ biến.

Mạng xã hội X và hệ thống ChatGPT của OpenAI bị ảnh hưởng nặng nề, không thể truy cập. Một số nền tảng khác như Canva, PayPal và Uber cũng bị ảnh hưởng gián đoạn đối với một số dịch vụ.

Bitcoin giảm sâu

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho biết giá Bitcoin dao động quanh mức 84.300USD vào tối 22/11. Mức giá hiện tại đã giảm 12,8% so với một tuần trước.

Bitcoin giảm sâu khiến cả thị trường tiền số đỏ lửa (Ảnh: Decrypt).

Việc Bitcoin giảm giá sâu xuống dưới 100.000USD đã khiến cả thị trường tiền điện tử lao đao. Đà suy yếu của Bitcoin cũng nhanh chóng lan rộng ra toàn thị trường.

Theo công cụ theo dõi tâm lý thị trường tiền điện tử của Alternative, chỉ số Fear and Greed (sợ hãi và tham lam) đã giảm mạnh xuống mức 10 điểm. Đây cũng là lần chỉ số sợ hãi của các nhà đầu tư xuống thấp nhất trong vòng một năm qua.

Google ra mắt Gemini 3

Gemini 3 được xây dựng dựa trên nền tảng đa phương thức của Gemini 1 và tư duy tác nhân của Gemini 2, tập trung vào việc hiểu sâu ngữ cảnh, nắm bắt các tầng ý nghĩa tinh tế và xử lý các vấn đề phức tạp với ít câu lệnh hơn.

Gemini 3 được nâng cấp khả năng lập luận (Ảnh: ST).

Hiệu năng và các biến thể phiên bản Gemini 3 Pro được công bố vượt trội so với Gemini 2.5 Pro trên hầu hết các thước đo quan trọng, mô hình được tinh chỉnh để trả lời ngắn gọn, trực diện, đi thẳng vào vấn đề và giảm thiểu tối đa sự tâng bốc người dùng.

Ngoài ra, Google giới thiệu chế độ Gemini 3 Deep Think (sắp ra mắt), tập trung vào khả năng lập luận nâng cao cho các bài toán khó, đạt hiệu suất ấn tượng trên các bài kiểm tra như ARC-AGI (lập luận cho trí tuệ nhân tạo tổng quát).

Trang bị đáng giá trên iPhone màn hình gập

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, chiếc iPhone màn hình gập (iPhone Fold) sẽ được trang bị viên pin công nghệ mới có mật độ năng lượng cao.

Thiết kế của iPhone màn hình gập (Ảnh: 9to5mac).

Một nguồn tin từ Hàn Quốc tiết lộ Apple đang thử nghiệm trên một viên pin có dung lượng 5.400-5.800mAh. Mức pin này cao hơn đáng kể so với dung lượng 5.088mAh trên iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, tài khoản Instant Digital khẳng định viên pin trên iPhone màn hình gập chắc chắn sẽ có dung lượng trên 5.000mAh.