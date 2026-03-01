Những điện thoại không thể truy cập ứng dụng ngân hàng từ ngày 1/3

Theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phải triển khai giải pháp kỹ thuật để phát hiện và ngăn chặn các thiết bị "không sạch" truy cập vào hệ thống Mobile Banking từ ngày 1/3.

Nhiều điện thoại sẽ không thể dùng ứng dụng ngân hàng từ 1/3 (Ảnh: PCMag).

Đầu tiên, nhóm thiết bị bị can thiệp hệ thống (Root/Jailbreak/Unlock Bootloader). Đây là những máy đã bị phá khóa để can thiệp sâu vào hệ điều hành sẽ bị chặn hoàn toàn.

Thứ hai là nhóm thiết bị sử dụng môi trường giả lập và trình gỡ lỗi. Thông tư yêu cầu ứng dụng ngân hàng phải dừng hoạt động nếu phát hiện các máy đang bật chế độ gỡ lỗi để giao tiếp với máy tính; hoặc các phần mềm giả lập Android trên PC hay ứng dụng tạo không gian ảo trên điện thoại để "nhân bản" ứng dụng.

Nhóm cuối cùng là ứng dụng bị chỉnh sửa hoặc cài từ nguồn không chính thống. Quy định mới siết chặt tính nguyên bản của phần mềm, những app (ứng dụng) ngân hàng không tải từ App Store hoặc Google Play mà được cài qua file trôi nổi, sẽ bị vô hiệu hoá.

Cáp quang biển gặp sự cố

Theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam, đơn vị quản lý và vận hành tuyến cáp quang biển AAE-1 (châu Á - châu Phi - châu Âu) đã phát hiện một sự cố xuất hiện trên nhánh cáp phân đoạn qua Thái Lan.

Sơ đồ của tuyến cáp quang biển AAE-1 (Asia - Africa - Europe), nối châu Á, châu Phi và châu Âu (Ảnh: Cable Networks).

Sự cố trên tuyến cáp quang AAE-1 xảy ra vào những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, khi nhu cầu sử dụng Internet cho công việc tại Việt Nam tăng cao trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Sự cố đã làm sụt giảm khoảng 10% dung lượng kết nối Internet qua tuyến cáp quang này, làm ảnh hưởng tốc độ kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế, nhưng không đáng kể.

Galaxy S26 ra mắt

Rạng sáng 26/2 (giờ Việt Nam), Samsung đã công bố dòng sản phẩm Galaxy S26. So sánh với thế hệ tiền nhiệm, giá bán của toàn bộ dòng sản phẩm Galaxy S26 đã được điều chỉnh tăng vài triệu đồng.

Galaxy S26 đồng loạt tăng giá so với bản tiền nhiệm (Ảnh: Thế Anh).

Tại thị trường Việt Nam, bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26+ có giá bán niêm yết lần lượt từ 26 triệu đồng và 30 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này cao hơn 3 triệu đồng so với phiên bản Galaxy S25 và Galaxy S25+ ra mắt vào năm ngoái.

Phiên bản Galaxy S26 Ultra dung lượng 256GB cũng được điều chỉnh tăng 3 triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm, lên mức 37 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản bộ nhớ 1TB có giá bán lên đến 52 triệu đồng.

TPHCM nghiên cứu thí điểm mạng 6G

Ngày 24/2, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trên địa bàn TPHCM trong năm 2026.

Mạng 6G sẽ được nghiên cứu và thí điểm tại một số khu vực trên địa bàn TPHCM trong năm 2026 (Ảnh: Pinterest).

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng; bảo đảm phủ sóng 5G đạt 95% dân số, 100% tại các khu đô thị lớn, khu khoa học công nghệ, khu công nghiệp, khu công nghệ cao…

Cùng với đó, TPHCM sẽ nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực trên địa bàn. Việc phát triển mạng di động thế hệ thứ sáu cũng nằm trong nhóm Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

iPhone 18 Pro Max lộ màu sắc mới

Theo Bloomberg, Apple đang thử nghiệm một phiên bản màu sắc mới trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Dự kiến, màu sắc này sẽ có tên gọi Deep Red (tạm dịch: đỏ đậm).

Apple đang thử nghiệm màu Deep Red trên iPhone 18 Pro Max (Ảnh: MacRumors).

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên các phiên bản iPhone Pro và Pro Max có tùy chọn màu sắc đỏ. Trước đây, màu đỏ chỉ xuất hiện giới hạn trên các dòng iPhone tiêu chuẩn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Digital Chat Station tiết lộ bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có kích thước màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch, tương tự thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Tên miền “.vn” lần đầu tiên được tổ chức đấu giá

Trong năm 2026, hoạt động đấu giá sẽ được triển khai thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 diễn ra vào tháng 3 và đợt 2 vào tháng 6. Đây là lần đầu tiên các tên miền quốc gia ".vn" có độ dài 2 ký tự được tổ chức đấu giá công khai theo hình thức trực tuyến.

Hai đợt đấu giá sẽ diễn ra trong tháng 3 và tháng 6 (Ảnh: Thế Anh).

Tên miền 2 ký tự thuộc không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là nhóm tài nguyên đặc biệt có số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ ghi nhớ và mang giá trị nhận diện cao. Danh sách đấu giá lần này bao gồm nhiều nhóm ý nghĩa đa dạng.

Theo trung tâm Internet Việt Nam, việc đấu giá công khai nhóm tên miền này nhằm tối ưu hóa giá trị tài nguyên Internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội minh bạch cho doanh nghiệp và nhà đầu tư sở hữu những định danh trực tuyến độc bản trong hệ sinh thái số “.vn”.