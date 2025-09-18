Cập nhật iOS 26, nhiều người "quay xe" muốn trở về iOS 18

Ngày 16/9, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 26 chính thức dành cho các thiết bị iPhone. Để cài đặt phiên bản hệ điều hành iOS 26, người dùng có thể truy cập vào phần Cài đặt -> Cài đặt chung -> Cập nhật phần mềm.

Nhiều iPhone gặp sự cố sau khi cập nhật iOS 26 (Ảnh: Apple).

Không lâu sau khi bản cập nhật này được tung ra, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã gặp phải rất nhiều vấn đề khác nhau sau khi nâng cấp thiết bị lên hệ điều hành iOS 26.

Trên các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm sử dụng iPhone, không ít ý kiến phản hồi rằng iPhone trở nên nóng hơn và hao pin hơn sau khi cập nhật iOS 26. Tình trạng này được ghi nhận trên nhiều thiết bị đời cũ như iPhone 12, iPhone 14 và iPhone 15.

Đây là sự cố thường xuyên xuất hiện mỗi khi Apple phát hành một phiên bản hệ điều hành hoàn toàn mới.

Tình trạng nóng máy cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị. Một số người dùng cho biết iPhone của họ bất ngờ gặp tình trạng giật, đứng khung hình dù chỉ sử dụng những thao tác cơ bản như duyệt web hoặc lướt Facebook.

"Sau hơn một ngày sử dụng iOS 26, tôi nhận thấy chiếc iPhone 15 Pro Max của mình hoạt động kém ổn định hơn. Đáng nói, máy còn bị giật khung hình ngay cả khi xem hình ảnh trên Facebook", tài khoản Minh Tuệ bình luận.

Một số sự cố khác cũng được ghi nhận như lỗi không hiển thị biểu tượng ứng dụng, lỗi kết nối Carplay không dây hay tình trạng widget biến mất khi chuyển sang giao diện trong suốt,...

"Giao diện Carplay trên iOS 26 khá sinh động. Nhưng có vẻ như khả năng kết nối của phiên bản này còn thiếu tính ổn định. Thiết bị liên tục bị ngắt kết nối với xe, điều chưa từng xảy ra trước đây", tài khoản Anh Tú chia sẻ về chiếc iPhone 14 Plus sau khi cập nhật iOS 26.

Giao diện Liquid Glass trên iOS 26 cũng bị nhiều người dùng nhận xét là khó làm quen (Ảnh: MacRumors).

Trong khi đó, một bộ phận người dùng khác lại phản hồi rằng giao diện Liquid Glass mới trên iOS 26 tương đối khó sử dụng.

"Thiết kế giao diện trên iOS 26 khá mới mẻ và thú vị trong một vài giờ đầu sử dụng. Tuy vậy, khi dùng lâu hơn, giao diện này lại gây rối mắt và khó làm quen khi so với iOS 18. Tôi đang tìm cách để quay trở lại phiên bản cũ", tài khoản Thành Trung cho biết.

Bên cạnh iOS 26, Apple còn phát hành bản cập nhật iOS 18.7. Trong mô tả về hệ điều hành, công ty cho biết phiên bản này cung cấp các phần sửa lỗi và bản cập nhật bảo mật quan trọng, được đề xuất cho tất cả người dùng.

Trong trường hợp chưa muốn cập nhật iOS 26, người dùng có thể lựa chọn nâng cấp phiên bản hệ điều hành này để cài đặt bản vá bảo mật cần thiết cho máy.