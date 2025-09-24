Cách cập nhật iOS 26.1 Beta để sử dụng Apple Intelligence tiếng Việt

Dù Apple chưa công bố thời điểm phát hành chính thức iOS 26.1, người dùng iPhone đã có thể trải nghiệm sớm Apple Intelligence tiếng Việt thông qua phiên bản thử nghiệm (Beta) của hệ điều hành này.

Tuy nhiên, việc cài đặt phiên bản Beta tiềm ẩn nhiều rủi ro và chỉ nên thực hiện trên thiết bị phụ.

Để cài đặt iOS 26.1 Beta, người dùng cần đáp ứng các điều kiện sau: Sở hữu một chiếc iPhone tương thích với iOS 26; Đăng ký tham gia chương trình Developer Beta của Apple.

Hướng dẫn cài đặt iOS 26.1 Beta

Đăng ký Developer Beta:

- Truy cập Beta.Apple.com.

- Đăng nhập bằng tài khoản Apple ID của bạn.

- Đồng ý với các điều khoản của Chương trình Apple Beta Software.

Cài đặt bản cập nhật

- Trên iPhone, vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

- Chọn iOS 26.1 Beta dành cho nhà phát triển.

- Quay lại màn hình cập nhật, bản iOS 26.1 Beta sẽ hiển thị. Tiến hành cài đặt như các bản cập nhật thông thường.

Người dùng cần đăng ký tham gia chương trình Developer Beta của Apple để có thể cài đặt iOS 26.1 Beta (Ảnh: Thế Anh).

Các bước cập nhật iOS 26.1 Beta (Ảnh: Thế Anh).

Lưu ý quan trọng:

iOS 26.1 Beta là phiên bản thử nghiệm, có thể chứa nhiều lỗi và ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Người dùng chỉ nên cài đặt trên một chiếc điện thoại phụ để tránh rủi ro mất dữ liệu hoặc gián đoạn công việc, đồng thời luôn sao lưu dữ liệu trước khi tiến hành cập nhật để đảm bảo an toàn.

Kích hoạt Apple Intelligence tiếng Việt

Sau khi cập nhật thành công iOS 26.1 Beta, người dùng cần điều chỉnh ngôn ngữ cho Apple Intelligence bằng cách vào Cài đặt > Apple Intelligence & Siri > Ngôn ngữ > Tiếng Việt.