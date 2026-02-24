Ba kỹ sư bị FBI cáo buộc đánh cắp bí mật chip cho Iran

Những dữ liệu cực kỳ nhạy cảm này được cho là đã được chuyển thẳng tới Iran, tạo nên một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng (Ảnh: Yang).

Ba kỹ sư bao gồm bà Samaneh Ghandali (41 tuổi), cùng chồng Mohammadjavad Khosravi (40 tuổi) và em gái Soroor (32 tuổi). Họ đều từng giữ vị trí quan trọng tại các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ.

Bộ ba này hiện đối mặt với những cáo buộc hình sự nặng nề từ Cơ quan điều tra Liên bang (FBI).

Đặc vụ Sanjay Virmani, người trực tiếp phụ trách vụ án, gọi đây là: “Một sự phản bội có tính toán của những cá nhân đã lợi dụng lòng tin của chính công ty từng thuê mướn và trả lương cho họ”.

Mục tiêu của cuộc đánh cắp không gì khác ngoài "trái tim" của công nghệ di động hiện đại: Kiến trúc SoC (System-on-a-Chip).

Các tài liệu bị rò rỉ bao gồm mã nguồn, thuật toán mã hóa và các chi tiết bảo mật phần cứng liên quan đến chip Snapdragon của Qualcomm, chip Tensor (được trang bị trên Google Pixel) và dòng A của Apple (sử dụng cho iPhone).

Đây được coi là một "kho báu" vô giá đối với bất kỳ quốc gia hay đối thủ cạnh tranh nào muốn rút ngắn khoảng cách công nghệ hàng thập kỷ chỉ trong một đêm với chi phí bằng không.

Theo cáo buộc, vụ đánh cắp bắt đầu từ việc lợi dụng quyền truy cập đặc quyền. Ban đầu, nhóm đã chuyển hàng trăm tệp tin mật qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa như Telegram.

Tuy nhiên, hệ thống giám sát của Google đã phát hiện các dấu hiệu bất thường vào tháng 8/2023, dẫn đến việc đình chỉ quyền truy cập của Samaneh Ghandali.

Thay vì dừng lại, nhóm này càng trở nên tinh quái hơn. Để vượt qua phần mềm giám sát nội bộ, họ đã sử dụng một kỹ thuật "thủ công nhưng hiệu quả": Dùng điện thoại thông minh chụp ảnh trực tiếp màn hình máy tính.

Trước khi rời Mỹ để bay sang Iran vào cuối năm 2023, họ thậm chí đã nghiên cứu kỹ lưỡng cách xóa sạch mọi dấu vết kỹ thuật số trên các thiết bị cá nhân.

Vụ việc là một "gáo nước lạnh" vào hệ thống an ninh của các tập đoàn công nghệ lớn.

Người phát ngôn của Google, José Castañeda, khẳng định công ty đã ngay lập tức thắt chặt các biện pháp bảo mật và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sau khi phát hiện sự việc.

Giới chức Mỹ quyết định sẽ xử lý vụ án này như một bài học cảnh tỉnh. Công tố viên Craig Missakian tuyên bố sẽ truy tố quyết liệt những cá nhân đánh cắp công nghệ tiên tiến vì mục đích trục lợi hoặc phục vụ các thế lực nước ngoài.

Hiện tại, cuộc điều tra tiếp tục được mở rộng để xác định mức độ thiệt hại thực tế và ngăn chặn những rủi ro an ninh tương tự trong tương lai.