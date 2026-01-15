Apple vượt Samsung, dẫn đầu thị trường di động toàn cầu

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp thị trường ghi nhận sự tăng trưởng. Các chuyên gia cho biết động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ các chiến lược tiếp thị hiệu quả, xu hướng lựa chọn thiết bị cao cấp gia tăng và sự phổ cập của điện thoại 5G tại những thị trường mới nổi.

Trong năm 2025, Apple dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu với 20% thị phần (Ảnh: Gizmodo).

"Trong năm 2025, thị trường điện thoại thông minh tiếp tục dịch chuyển dần sang phân khúc giá cao hơn. Ngày càng nhiều người dùng lựa chọn thiết bị thuộc phân khúc cao cấp. Đồng thời, nhu cầu về điện thoại 5G cũng tăng mạnh tại các quốc gia đang phát triển", nhà phân tích cấp cao Shilpi Jain chia sẻ.

Năm 2025 chứng kiến sự tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực. Những thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Trung Đông, châu Phi và một số khu vực thuộc châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đã bù đắp cho nhu cầu sụt giảm tại các quốc gia đã phát triển.

Trong năm 2025, Apple dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu với 20% thị phần. Lượng thiết bị mà hãng xuất xưởng đã tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, cao nhất trong 5 thương hiệu dẫn đầu.

"Sự tăng trưởng của Apple trong năm 2025 được thúc đẩy bởi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và nhu cầu gia tăng tại các thị trường mới nổi.

Dòng sản phẩm iPhone 17 đã đạt được thành công đáng kể sau khi ra mắt, trong khi iPhone 16 tiếp tục hoạt động tốt tại các thị trường như Nhật Bản, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á", nhà phân tích cấp cao Varun Mishra cho biết.

Samsung xếp ở vị trí thứ hai với 19% thị phần, tăng trưởng 5% so với năm trước. Sự tăng trưởng của hãng chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng Galaxy A ở phân khúc trung cấp. Thế hệ Galaxy Z Fold7 và Galaxy S25 cũng tạo được sức hút nhất định ở phân khúc cao cấp, vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm.

Vị trí thứ ba thuộc về Xiaomi với 13% thị phần. Hãng duy trì được hiệu suất ổn định nhờ sự cân bằng trong danh mục sản phẩm giữa các thiết bị cao cấp và tầm trung.

vivo chiếm 8% thị phần di động toàn cầu và xếp ở vị trí thứ tư. Sự tăng trưởng của hãng được thúc đẩy bởi chiến lược cao cấp hóa, hoạt động bán hàng trực tuyến mạnh mẽ và danh mục sản phẩm tinh gọn.

Các chuyên gia dự báo thị trường điện thoại thông minh toàn cầu ​​sẽ suy yếu vào năm 2026 (Ảnh: CNet).

Trái ngược với các thương hiệu trên, OPPO lại chứng kiến sự sụt giảm 4% do nhu cầu suy yếu và sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa Trung Quốc cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài 5 nhà sản xuất dẫn đầu trong danh sách, hai thương hiệu Nothing và Google cũng có kết quả tốt, ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 31% và 25% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia dự báo thị trường điện thoại thông minh toàn cầu ​​sẽ suy yếu vào năm 2026 do tình trạng thiếu hụt linh kiện và chi phí tăng cao.

"Giá điện thoại thông minh đã bắt đầu tăng. Trong bối cảnh này, chúng tôi đã điều chỉnh dự báo cho năm 2026 bằng cách giảm ước tính lượng hàng xuất xưởng xuống 3%.

Apple và Samsung có khả năng vẫn duy trì được sự ổn định nhờ chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn và vị thế tại phân khúc cao cấp. Trong khi đó, các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn do tập trung vào phân khúc thấp hơn", Tarun Pathak, giám đốc nghiên cứu thị trường tại Counterpoint Research, nhận định.