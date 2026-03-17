Apple sẵn sàng ra mắt iPhone Fold?

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple không chỉ phát triển một chiếc điện thoại có thể gập mở, mà còn theo đuổi mục tiêu thu hẹp khoảng cách phần mềm giữa hệ sinh thái iPhone và iPad.

Nếu thành công, hướng đi này có thể thay đổi cách người dùng tương tác với các thiết bị di động của Apple, đặc biệt trong các tác vụ làm việc và đa nhiệm.

Trải nghiệm iPad trên thiết bị gập

Apple đang phát triển iPhone Fold với mục tiêu kết hợp các tính năng năng suất của iPad vào iPhone (Ảnh: Geeky Gadgets).

Trọng tâm trong kế hoạch của Apple là điều chỉnh hệ điều hành iOS để tận dụng không gian hiển thị lớn của màn hình gập.

Thay vì chỉ đơn giản là một chiếc iPhone có màn hình lớn hơn, iPhone Fold được cho là sẽ có bố cục ứng dụng với các thanh điều hướng bên lề (sidebar) tương tự giao diện trên iPadOS. Cách bố trí này giúp người dùng truy cập nhanh các chức năng mà không cần rời khỏi ứng dụng đang sử dụng, vốn là đặc điểm quen thuộc trên các dòng iPad.

Một thay đổi đáng chú ý khác là khả năng chạy hai ứng dụng song song trên cùng màn hình. Đây sẽ là lần đầu tiên tính năng này xuất hiện trên iPhone. Dù vẫn sử dụng nền tảng iOS, hệ thống đa nhiệm được cho là sẽ được cải tiến để phù hợp với màn hình gập có tỷ lệ khoảng 4:3.

Nhờ đó, người dùng có thể vừa soạn thảo văn bản vừa tra cứu tài liệu, tạo trải nghiệm tương tự một chiếc iPad thu nhỏ khi sử dụng ở chế độ ngang.

Ngoài ra, kho ứng dụng lớn của iPadOS cũng được xem là lợi thế giúp các nhà phát triển dễ dàng tối ưu giao diện cho thiết bị dạng mới này.

Nỗ lực giảm nhược điểm của điện thoại gập

Cấu hình dự kiến cực mạnh với chip A20 Pro, RAM 12GB, pin gần 6.000mAh và tản nhiệt buồng hơi (Ảnh: Macrumors).

Apple từ lâu được biết đến với cách tiếp cận thận trọng đối với các công nghệ mới. Với iPhone Fold, hãng được cho là đang tập trung giải quyết một vấn đề quen thuộc của điện thoại gập: nếp nhăn trên màn hình.

Theo các nguồn tin từ Đài Loan, thiết bị có thể sử dụng kính siêu mỏng UFG kết hợp với hệ thống bản lề làm từ “kim loại lỏng”. Nhờ thiết kế này, độ sâu của nếp gấp trên màn hình được cho là giảm xuống khoảng 0,15mm, giúp bề mặt hiển thị phẳng hơn trong quá trình sử dụng.

Apple cũng được cho là thay đổi một số thành phần phần cứng để tối ưu thiết kế của thiết bị gập. Hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID có thể được loại bỏ để nhường chỗ cho cảm biến vân tay Touch ID tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên.

Giải pháp này giúp tăng diện tích hiển thị cho màn hình bên trong, đồng thời phù hợp với cách cầm nắm của thiết bị gập.

Ngoài ra, công nghệ COE (Color Filter on Encapsulation) được cho là sẽ được áp dụng trên lớp phủ OLED nhằm giúp thiết bị mỏng hơn và cải thiện hiệu quả năng lượng.

Để hỗ trợ các tính năng đa nhiệm, iPhone Fold được cho là sẽ sử dụng những linh kiện mạnh nhất của Apple vào thời điểm ra mắt. Thiết bị có thể trang bị chip A20 Pro cùng dung lượng RAM khoảng 12GB, tương đương cấu hình trên các mẫu iPad Pro cao cấp.

Một hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) cũng được cho là lần đầu xuất hiện trên iPhone nhằm duy trì hiệu suất ổn định trong thiết kế mỏng.

Theo các dự báo từ giới phân tích, iPhone Fold có thể có giá khởi điểm khoảng 2.399 USD (tương đương khoảng 63 triệu đồng). Mức giá này hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, những người muốn sở hữu một thiết bị kết hợp giữa tính di động của iPhone và khả năng làm việc gần với iPad.

Một số dự đoán cho rằng Apple đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 7-9 triệu thiết bị trong năm đầu tiên nếu sản phẩm chính thức ra mắt.