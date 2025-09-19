iPhone Air liệu có thay đổi chiến lược của Apple trong thời gian tới?

Kỳ vọng tạo "cú hích"

Rạng sáng ngày 10/9, Apple đã chính thức trình làng loạt sản phẩm mới, trong đó đáng chú ý là iPhone 17 và đặc biệt là iPhone Air. Chiếc iPhone Air đã gây ấn tượng mạnh với giới công nghệ khi sở hữu thiết kế mỏng nhất trong các dòng điện thoại ra mắt gần đây.

Ông John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple, mô tả về sản phẩm mới: “iPhone Air mỏng và nhẹ đến mức dường như biến mất trong tay của bạn”.

HÌnh ảnh ra mắt của iPhone Air (Ảnh: Apple).

Trong những năm gần đây, thị trường smartphone chứng kiến sự bão hòa khi các sản phẩm mới từ Apple và các đối thủ cạnh tranh chỉ mang đến những nâng cấp nhỏ về pin, màn hình hay camera, khiến người dùng ít hứng thú hơn.

Tuy nhiên, iPhone Air với kiểu dáng độc đáo được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện này, thuyết phục người tiêu dùng "rút ví" thay vì chờ đợi những cải tiến công nghệ không quá khác biệt.

Nhiều nhà phân tích tin rằng, iPhone Air có thể tạo ra một "chu kỳ" mới cho Apple, tương tự như thành công của iPhone 6 trước đây.

Francisco Jeronimo, nhà phân tích của International Data Corporation (IDC), nhận định: “Dòng sản phẩm iPhone 17 mới đại diện cho cuộc ‘đại tu’ thiết kế lớn nhất kể từ khi Apple ra mắt iPhone X. Đây chính là một trong những lý do mạnh mẽ nhất để người dùng nâng cấp điện thoại của mình”.

iPhone Air đang được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích mới trong thiết kế của iPhone trong thời gian tới đây (Ảnh: Getty).

Thị trường smartphone toàn cầu đối mặt thách thức

Doanh số bán điện thoại thông minh toàn cầu đã trải qua giai đoạn khó khăn. Theo IDC, quý IV năm 2022 chứng kiến mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Counterpoint Research cũng báo cáo thị trường giảm liên tiếp tám quý vào năm 2023.

Tình hình có dấu hiệu cải thiện nhẹ khi IDC ghi nhận mức tăng trưởng 1,4% trong quý II năm 2025, dù vẫn chịu ảnh hưởng bởi biến động thuế quan và lạm phát toàn cầu.

Người dùng cũng có xu hướng giữ điện thoại lâu hơn. Nghiên cứu của Consumer Intelligence Research Partners cho thấy 68% người dùng Mỹ nâng cấp điện thoại vì cần thay thế do hỏng hóc (pin yếu, màn hình vỡ) hơn là vì các tính năng mới.

Ông Angelo Zino, nhà phân tích công nghệ của CFRA Research, dự báo doanh số iPhone 16 (ra mắt tháng 9/2024) sẽ thấp hơn các năm trước, tạo áp lực lớn cho iPhone 17 và iPhone Air.

Theo IDC, iPhone vẫn là một trong những smartphone phổ biến nhất thế giới, chiếm 15,7% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu (Ảnh: AP).

Các đối thủ của Apple cũng đang nỗ lực đổi mới. Samsung ghi nhận đơn đặt trước Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 tăng hơn 25% so với thế hệ trước. Trong khi đó, Apple vẫn chưa ra mắt điện thoại gập, nhưng đã chuẩn bị cho tương lai bằng cách phát triển phần mềm và các thiết bị đeo như Apple Watch, AirPods.

iPhone Air: Làn gió mới cho thiết kế và công nghệ

Kể từ iPhone X (2017) với việc loại bỏ nút home vật lý và tích hợp Face ID, giao diện iPhone không có nhiều thay đổi đột phá. iPhone Air, với thiết kế mỏng ấn tượng và chỉ một camera sau, được kỳ vọng sẽ thu hút những người dùng tìm kiếm sự mới mẻ về kiểu dáng hơn là chỉ quan tâm đến nâng cấp công nghệ.

Chiếc iPhone Air được treo trong sự kiện của Apple tại Nhà hát Steve Jobs ngày 9 tháng 9 vừa qua (Ảnh: Reuters).

Ông Dan Ives, nhà phân tích của Wedbush Securities, nhận định: “Việc có một thiết kế mới mẻ có thể là yếu tố giúp người dùng muốn nâng cấp iPhone trong 12 đến 18 tháng tới”. Ông ước tính có khoảng 315 triệu trong số 1,5 tỷ người dùng iPhone toàn cầu chưa nâng cấp điện thoại trong 4 năm qua.

Với độ mỏng chỉ 5,6mm, iPhone Air không chỉ gây ấn tượng về thẩm mỹ mà còn cho thấy Apple đang hướng tới những thiết kế đột phá hơn, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc đua điện thoại gập đang nóng lên. Việc tối ưu độ mỏng sẽ là lợi thế lớn nếu Apple tham gia vào thị trường này, giải quyết vấn đề cồng kềnh của các mẫu điện thoại gập hiện tại.

Độ mỏng ấn tượng của iPhone Air: chỉ 5,6mm (Ảnh: Apple).

iPhone Air còn được trang bị chip không dây N1 do Apple thiết kế, hỗ trợ WiFi 7 và Bluetooth 6. Những cải tiến này có thể là bước đệm quan trọng cho một chiếc iPhone không cổng kết nối trong tương lai, hoàn toàn dựa vào công nghệ không dây.

Những đổi mới này diễn ra trong bối cảnh các thiết bị công nghệ tích hợp AI như kính thông minh đang dần xuất hiện, có tiềm năng thay thế một số chức năng của smartphone. Meta, Google, Samsung đang đầu tư vào kính thông minh có khả năng phân tích môi trường và trả lời câu hỏi, trong khi OpenAI hợp tác với cựu giám đốc thiết kế của Apple, Jony Ive, để phát triển một thiết bị AI bí ẩn.

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg giới thiệu kính thông minh Meta Ray-Ban Display mới trong sự kiện diễn ra vào ngày 17/9 tại California (Ảnh: AP).

Dù vậy, smartphone sẽ không biến mất hoàn toàn mà có thể thay đổi vai trò, giống như máy tính để bàn và laptop vẫn được sử dụng rộng rãi.

Ông Eddy Cue, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng dịch vụ của Apple, từng thừa nhận: “Trong 10 năm tới, có thể bạn sẽ không cần một chiếc iPhone nữa”. iPhone Air có thể là bước đi đầu tiên của Apple để chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong tương lai của ngành công nghệ.