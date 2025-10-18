An ninh mạng là bức tường thành bảo vệ thành quả chuyển đổi số
(Dân trí) - Sáng 18/10, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã tổ chức Lễ Khai mạc Vòng Sơ khảo Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 với chủ đề "An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân".
Sự kiện khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng, đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ không gian mạng an toàn, phục vụ cho tiến trình chuyển đổi số và phát triển đất nước.
Cuộc thi là dịp phát hiện và bồi dưỡng các “hạt mầm” nhân tài an ninh mạng - lực lượng nòng cốt cho tương lai số của Việt Nam. Để bảo đảm chất lượng, hội đồng ra đề quy tụ hơn 30 chuyên gia từ các tập đoàn công nghệ lớn như VNPT, FPT, CMC, NCS, BKAV cùng nhiều chuyên gia độc lập.
Những đội xuất sắc nhất sẽ được xem xét đại diện Việt Nam tranh tài tại các đấu trường quốc tế như Cyber SEA Game và ASEAN Cyber. Đội vô địch cuộc thi năm 2024 – Học viện Kỹ thuật Mật mã – cũng vừa giành giải nhất Cyber SEA Game 2025.
Với thông điệp “Tôn vinh trí tuệ, bồi dưỡng nhân tài, chủ động tiên phong”, vòng sơ khảo năm nay thu hút kỷ lục 327 đội với hơn 1.200 sinh viên, trong đó có các đội đến từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Lào.
Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 15/11.