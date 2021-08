Dịch Covid-19 bủa vây, sao vẫn còn chỗ cho lòng tham trỗi dậy?

Dân trí Cán bộ đô thị "ra giá" tiêm vắc xin, thành viên tổ kiểm soát phòng dịch "vòi tiền" shipper… Những dòng tin khiến tôi đau lòng, bởi trong dịch giã bủa vây, người ta vẫn không từ thủ đoạn để tư lợi.

Phó Chủ tịch UBND Quận 6, TPHCM cho biết, ông Trương Mạnh Thảo - cán bộ đô thị phường 2 đã bị tạm đình chỉ công tác liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tiêu cực tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn phường.

Theo thông tin đăng tải trên báo chí, UBND phường 2 tổ chức một điểm tiêm vắc xin cho người đủ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn phường, nhưng cán bộ phường tiêm cho người có nhu cầu dù không thuộc đối tượng đăng ký.

Người tiêm xác nhận, mỗi mũi tiêm được "ra giá" 1-1,5 triệu đồng. Vị cán bộ phường này còn gợi ý những người cao huyết áp kết bạn Zalo, gửi CMND, số điện thoại để đăng ký tiêm "dịch vụ" tại bệnh viện với giá 2-5 triệu đồng tùy loại vắc xin.

UBND Quận 6 đã chỉ đạo Chủ tịch UBND Phường 2 tạm đình chỉ công tác ông Trương Mạnh Thảo - cán bộ trật tự đô thị phường, yêu cầu ông này tường trình nội dung sự việc, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến sự việc. Thông tin từ lãnh đạo Quận 6, vụ việc đang được công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 20/8, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã làm việc với ông Trương Văn C. (thành viên tổ kiểm soát dịch Covid-19 của phường Bình An) để làm rõ tố cáo ông này nhận 2 triệu đồng của một shipper.

Theo tố cáo, khi phát hiện giấy xét nghiệm Covid-19 của shipper này hết hạn, có dấu hiệu sửa chữa, ông C. dọa hành vi này có thể bị đi tù, đòi đưa 2 triệu đồng để "bỏ qua". Sau khi cầm 2 triệu đồng, ông C. nói với nạn nhân lần sau qua chốt sẽ không bị kiểm tra.

Khi biết "nuốt không trôi", ông C. đã gửi 2 triệu đồng cho khu phố để trả shipper nói trên.

Suốt hơn 500 ngày qua, các lực lượng chức năng cả nước căng sức chống dịch, đối mặt với nhiều hiểm nguy, gác lại riêng tư để thực hiện nhiệm vụ. Họ xem việc được góp sức vào cuộc chiến này là trách nhiệm của bản thân và cố gắng để thực hiện tốt nhất phần việc của mình với mong muốn dịch sớm được đẩy lùi, để nhịp sống bình yên quay về như trước kia, nhất là không cướp đi sinh mạng của đồng bào mình.

Vậy mà không hiểu vì sao, những người như ông cán bộ đô thị phường 2 hay thành viên tổ kiểm soát phòng dịch phường Bình An nói trên có thể lợi dụng dịch giã để làm điều xằng bậy như vậy.

Trong khi Chính phủ nỗ lực để có vắc xin cho người dân và đảm bảo tất cả người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19 miễn phí thì hành động của vị cán bộ đô thị phường 2 không thể chấp nhận được. Không chỉ trục lợi trên nỗi lo lắng của người dân, hành vi này nếu đúng như báo chí phản ánh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nếu lỡ như anh shipper mang trong mình mầm bệnh Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục đi giao nhận hàng thì hậu quả sẽ như thế nào? Lúc đó, nỗ lực phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị không chỉ của phường Bình An cũng sẽ đổ sông đổ bể, tính mạng và sức khỏe của bao người dân bị đe dọa...

Cả lãnh đạo Quận 6, TPHCM và TP Dĩ An (Bình Dương) đều khẳng định xử lý nghiêm người vi phạm. Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này, dư luận tin rằng việc xử lý không dừng lại ở mức kiểm điểm rút kinh nghiệm mà sẽ xử lý hình sự để ngăn chặn ngay những kẻ đang nhăm nhe trục lợi trên nỗi đau dịch bệnh của người dân.

Cuộc chiến này cần sự quyết tâm, đồng lòng của cả dân tộc, không thể để vì vài "con sâu nhỏ" mà làm ảnh hưởng đến kết quả tốt đẹp chúng ta đang hướng tới.

Hoàng Lam