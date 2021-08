Cũng đến là cạn lời với thói "tiêu ngông" của các vị!

Dân trí Cả nước đã có gần 200.000 ca mắc Covid-19 với hơn 3.000 người tử vong rồi, thưa quý vị. Sức khỏe, sinh mạng của bản thân mà còn không lo lắng, giữ gìn thì trông chờ chi ai ?!

Khi toàn tỉnh Phú Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thì 12 người ở TP Tuy Hòa đã tụ tập ăn nhậu, nên bị phạt hành chính 180 triệu đồng.

Ngày 7/8, xác nhận với phóng viên Dân trí, ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 người với số tiền 180 triệu đồng (mỗi đối tượng 15 triệu đồng) do tụ tập, ăn nhậu tại một nhà dân ở địa bàn phường 5.

Sự việc này xảy ra trong khi TP Tuy Hòa đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 giữa lúc các ca dương tính liên tục tăng. Đến sáng 7/8, Phú Yên đã ghi nhận hơn 1.700 ca nhiễm, trong đó, TP Tuy Hòa có hơn 900 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Quả là một bữa liên hoan "siêu đắt đỏ", nhưng so với rủi ro có thể làm lây lan dịch bệnh và gây ra những hậu quả khó lường cho sức khỏe bản thân cũng như với gia đình, cộng đồng thì số tiền trên vẫn còn "rẻ" chán!

Mà có vẻ như nhiều người dân trong thời kỳ dịch bệnh rảnh rỗi quá hay sao lại rất thích tìm kiếm các lý do để… ném tiền qua cửa sổ?

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách, TP Tuy Hòa đã xử phạt hành chính 428 trường hợp với số tiền là hơn 500 triệu đồng vì đã vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Con số xử phạt này nếu tính trên phạm vi cả nước có lẽ còn lớn hơn rất nhiều. Ví dụ ở Hà Nội, mới ngày đầu tháng 8, các lực lượng của Công an thành phố đã lập biên bản vi phạm đối với 877 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; phạt thành tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Tôi chỉ tiện thể điểm qua một vài bài báo đăng tải gần đây trên Dân trí thôi cũng đủ thấy nghìn lẻ một kiểu vi phạm của một bộ phận dân ta trong lúc dịch căng thẳng:

Một người đàn ông 65 tuổi ở Hà Nội thản nhiên đánh golf dưới gầm cầu vượt vào sáng ngày 1/8 bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Tối ngày 3/8 lại thêm một người đàn ông bị Công an TP Hội An (Quảng Nam) tạm giữ khi điều khiển xe máy ra đường lúc thành phố giãn cách xã hội, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy tờ. Lý do ông này đưa ra là "chở vợ đi xem các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và đi giao hàng" - hài hước đến mức Thượng đế hẳn cũng… thở dài!

Khó đỡ hơn, lại có người đem chứng minh thư nhân dân của vợ cho bạn mượn để hòng qua chốt kiểm dịch lên thị trấn Tam Đảo… chơi!

Còn có những trường hợp vượt rào thép gai rời khu phong tỏa hoặc trèo rào vận chuyển đồ ra vào khu phong tỏa nhằm trốn tránh các chốt kiểm soát. Có trường hợp "thông chốt" kiểm soát gây ra vụ việc thương tâm, chắc chắn không chỉ bị xử lý hành chính mà còn là hình sự…

Đó là chưa kể các vụ tụ tập đánh bài, bay lắc, vi phạm pháp luật và vi phạm quy định phòng chống dịch… Chưa kể đến những vi phạm của một số cán bộ do tự ý cho F1 về thăm nhà hay tổ chức đi chơi golf trong thời giãn cách, vân vân và vân vân.

Thôi thì xin bà con cứ chấp hành nghiêm túc và ở nhà cho! Thời buổi dịch giã "thóc cao gạo kém", nếu có nhã ý muốn tiêu pha thì cứ chuyển thẳng ủng hộ Quỹ Vắc xin hoặc đóng góp cho cộng đồng qua các chương trình từ thiện (Dân Trí cũng có Chương trình Nhân ái để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn) chứ "tiêu ngông" kiểu này là rất mệt.

Còn nếu như vì ham vui, ham chơi, hiếu kỳ, "ta đây"… mà phớt lờ quy định phòng chống dịch, đến cả phạt tiền, "đánh vào kinh tế" vẫn không chừa, chẳng nhẽ lại cứ phải chịu cách ly hay đến lúc nằm trên giường bệnh thở bằng máy thở rồi mới tuân thủ và ước rằng "giá như mình có ý thức hơn" !??

Bích Diệp