Cho bạn mượn chứng minh thư của vợ để qua chốt kiểm dịch đi chơi

Dân trí Đem chứng minh thư nhân dân của vợ cho bạn mượn để hòng qua chốt kiểm dịch lên thị trấn Tam Đảo chơi, 2 người bị xử phạt 2 triệu đồng.

Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Km13+300 QL2B thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã phát hiện 2 trường hợp thuê, mượn chứng minh thư nhân dân của người khác để đi qua chốt.

Theo đó, anh T.B.H. (sinh năm 1977, ở xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc) rủ bạn là chị T.T.L. (sinh năm 1983, ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) lên thị trấn Tam Đảo chơi. Khi đi qua chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại Km13+300 QL2B thì được lực lượng chức năng giải thích những trường hợp không có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Vĩnh Phúc sẽ không được đi qua nên 2 trường hợp này đã quay đầu xe hướng về thành phố Vĩnh Yên.

Một lúc sau, anh H. đã lấy chứng minh thư nhân dân của vợ mình cho chị T.T.L. mượn, rồi cùng nhau đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh. Lực lượng Công an huyện Tam Đảo đã kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý.

Căn cứ điều 9, Nghị định 167/2013 của Chính phủ, UBND xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên, với mức tiền phạt 1 triệu đồng/người vì đã có hành vi cho thuê, mượn chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Góp tiền giúp 5 thợ xây mất việc về quê

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng công an vừa phát hiện ô tô BKS 29C 459.05 do lái xe Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1976, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) điều khiển, chở theo 5 người có hộ khẩu ở các tỉnh Điện Biên, Hà Giang làm việc tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh về nhưng không xuất trình được giấy xét nghiệm Covid-19.

Các trường hợp này đều khai nhận mình thợ xây làm việc ở tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Ninh, do dịch Covid-19 bùng phát nên không được chủ trả công nên đã quyết định đi bộ về quê ở tỉnh Điện Biên và Hà Giang. Khi đi đến đầu đường 100, huyện Mê Linh, Hà Nội thì được xe ô tô tải do anh Nguyễn Ngọc Anh cho đi nhờ.

Tổ công tác xử phạt đối với tài xế vi phạm quy định phòng chống dịch.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe và tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho chủ xe và 5 trường hợp trên. Kết quả xét nghiệm nhanh các trường hợp trên đều âm tính với Covid-19.

Cán bộ chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ tại Chốt số 1 cùng quần chúng nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên đã tổ chức quyên góp và đưa 5 trường hợp trên trở về địa phương.

