Xuất hiện nhà đầu tư lướt đất đấu giá trở lại, kiếm lời trăm triệu đồng

Nhà đầu tư "lướt" đất đấu giá trở lại

Mới đây, 15 lô đất tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) được đưa ra đấu giá. Ngay sau khi buổi đấu giá thành công, nhiều môi giới đã tung thông tin rao bán các lô đất vừa trúng.

Theo người rao bán tên Hùng, trong tổng số 15 lô đất đấu giá, trong đó có 8 lô đất là nhà đầu tư "lướt". Giá bán các lô đất này bình quân 46-47 triệu đồng/m2.

"15 lô đất được đấu giá, nhưng có 8 lô của nhà đầu tư "lướt". Diện tích các lô từ 65-75m2 và nhà đầu tư "lướt" mong muốn thu cao hơn 120-150 triệu đồng/lô so với giá đã trúng. Hiện tại đã có 3 trong 8 lô đất của nhà đầu tư "lướt" đã bán được", anh Hùng cho biết.

Xuất hiện nhà đầu tư "lướt" đất đấu giá trở lại (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Cũng theo người rao bán này, hiện tại các lô đất này đều có phiếu trúng đấu giá. Người mua mới sẽ làm việc với đơn vị đấu giá để hoàn thiện thủ tục và hoàn thiện nghĩa vụ tài chính.

Trước đó, vào cuối tháng 9 vừa qua, 50 lô đất tại khu đô thị mới thị trấn Nham Biền (Yên Dũng, Bắc Giang) cũng được tổ chức đấu giá. Buổi đấu giá này thu hút được 500 hồ sơ đăng ký tham dự, cao đột biến nên tổng giá trúng đạt tới 87 tỷ đồng, gần gấp 2 lần so với tổng giá khởi điểm là 48 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại phiên đấu giá này, sau khi biết kết quả, nhiều khách hàng trúng đấu giá đã sang tay ngay kiếm lời từ 50-100 triệu đồng. Đơn cử, một lô với giá hơn 1,7 tỷ đồng đã nhượng lại cho người mua với giá chênh khoảng 60 triệu đồng.

Tương tự, mới đây, 67 lô đất ở thuộc khu đô thị số 2 Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cũng được tổ chức đấu giá. Các lô đất này có diện tích 80-90m2/lô với tổng giá khởi điểm hơn 61 tỷ đồng.

Khu đất đưa ra đấu giá có vị trí gần khu công nghiệp Yên Lư và nằm sát quốc lộ 17. Hiện các hạng mục của Khu đô thị số 2 thị trấn Nham Biền đã cơ bản hoàn thành với nhiều tiện ích như: Hồ điều hòa, cây xanh, đất thương mại dịch vụ…

Kết quả, cuộc đấu giá có 266 khách hàng tham gia với 777 hồ sơ, tổng giá trúng hơn 115,3 tỷ đồng, chênh lệch hơn 54 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Mức chênh lệch giá này cao nhất từ đầu năm tới nay. So với các phiên đấu giá trước, giá trúng đấu giá của các lô đất ở phiên này cao gần gấp đôi so với giá khởi điểm.

Ngay sau buổi đấu giá kết thúc, nhiều lô đất đã trúng đấu giá được rao bán. Do thị trường không được "sôi động" như trước, nhiều nhà đầu tư "lướt" đất đấu giá không kỳ vọng được giá cao mà chỉ cần lãi vài chục triệu đồng cũng "thoát hàng".

Thị trường đất nền sẽ không sớm "đảo chiều"

Báo cáo về diễn biến thị trường đất nền trong quý III vừa công bố của Batdongsan.com.vn cho thấy, đất nền vẫn luôn là phân khúc thu hút sự quan tâm lớn ở trong nước. Minh chứng là 9 tháng đầu năm nay, mức độ quan tâm của người mua đến loại hình đất nền trên thị trường bất động sản chiếm 28% (chỉ xếp sau chung cư với 30%).

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết - nhìn chung, nếu xét toàn cảnh thị trường trong một chu kỳ kéo dài (khoảng từ 3-5 năm), có thể thấy đất nền là loại hình đem lại tỷ suất lợi nhuận tương đối tốt so với những phân khúc khác khi duy trì mức tăng ổn định trên cả nước.

Theo chuyên gia, đất nền chưa thể phục hồi ngay (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, đất nền vẫn là loại hình mang nhiều thiên hướng đầu cơ, do đó phân khúc này nhạy cảm với các biến động trên thị trường kinh tế vĩ mô nói chung. Hiện tại, mức độ quan tâm đất nền trên cả nước đã giảm khoảng 60-70% so với giai đoạn thị trường phát triển mạnh mẽ như quý I/2022 và chưa có dấu hiệu hồi phục.

Theo khảo sát của trang thông tin bất động sản trên thực hiện, trong quý III năm nay với các môi giới bất động sản - những người trực tiếp lăn lộn với thị trường, 25% trong số họ nhận định thị trường đất nền sẽ "đảo chiều" trong quý IV/2024.

Ngoài ra, theo chuyên gia này, mặc dù những nhà đầu tư lớn có dòng tiền khỏe thì họ đã bắt đầu xem xét, tìm hiểu về đất nền từ trong quý III vừa qua, song bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp cho những nhà đầu tư cần sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính.