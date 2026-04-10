Xây dựng khách sạn cao cấp tại các khu trụ sở công bỏ trống nhiều năm

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại các khu đất số 22-24 và 26-30A, đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Dự án khách sạn cao cấp sẽ được xây dựng trên nền đất vốn là trụ sở của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế). Các trụ sở này đã bị bỏ trống từ năm 2022 sau khi đơn vị chủ quản di dời đến nơi làm việc mới.

Các khu nhà đất từng là trụ sở công đang bị bỏ trống trên đường Lê Lợi, thành phố Huế sẽ được đấu giá để xây dựng khách sạn cao cấp (Ảnh: Vi Thảo).

Theo quyết định, thành phố Huế sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Tổng diện tích các khu đất mang ra đấu giá thực hiện dự án gần 10.700m2, diện tích xây dựng công trình thương mại gần 7.500m2.

Dự án khách sạn cao cấp tại các khu đất nêu trên có tổng vốn dự kiến hơn 815 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Mục tiêu là xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng cho thuê, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch tại trung tâm thành phố Huế.

Công trình được phép xây 5 tầng, tối đa 2 tầng hầm, mật độ xây dựng 70%. Thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng, trong đó thời hạn khởi công chậm nhất là 12 tháng.

Theo quy hoạch, dự án không chỉ cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo chất lượng cao mà còn tạo lập không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan trục đường Lê Lợi và khu vực ven sông Hương, phù hợp định hướng phát triển đô thị di sản Huế.

Tổ hợp khách sạn này cũng được kỳ vọng tận dụng lợi thế vị trí gần điểm du lịch nổi bật như Đại Nội, cầu Trường Tiền hay phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu để phát triển loại hình nghỉ dưỡng gắn với văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.