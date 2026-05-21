Hà Nội ra tối hậu thư cho các sàn giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động. Thời gian để thực hiện trước ngày 28/5.

Theo thông báo, các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Thời gian qua, nhiều sàn giao dịch bất động sản chưa được cấp phép vẫn đang hoạt động (Ảnh: Trần Kháng).

Cụ thể, đối với trường hợp chưa được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố, các đơn vị phải thực hiện các thủ tục bao gồm người đứng đầu hoặc trực tiếp điều hành sàn giao dịch bất động sản phải hoàn thành khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận tương ứng.

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch bất động sản muốn hoạt động phải được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh trước khi hoạt động để được cấp phép.

Theo Sở Xây dựng, quy định này giúp cơ quan quản lý thống kê, theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống sàn giao dịch trên địa bàn.

Các sàn giao dịch cũng phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch bất động sản qua sàn. Toàn bộ bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều phải có quy trình rõ ràng, minh bạch.

Ngoài ra, các sàn giao dịch bất động sản phải có địa điểm hoạt động cố định, đăng ký rõ ràng, đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện kỹ thuật phục vụ hoạt động giao dịch.