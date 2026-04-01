Biệt thự cổ và loạt công trình bị bỏ hoang xập xệ, chờ được "giải cứu"

Bốn năm qua, trụ sở cũ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (số 22 Lê Lợi, phường Thuận Hóa) bỏ không sau khi đơn vị chủ quản chuyển về địa điểm làm việc mới tại khu hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, phường Vỹ Dạ. Khu nhà đất này hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế quản lý, khuôn viên nhếch nhác.

Một trong những công trình đáng chú ý khác là khu biệt thự cổ ở số 26 đường Lê Lợi, được xây dựng đầu thế kỷ XX, với kiến trúc đẹp, tinh xảo và đã hơn 100 năm tuổi. Đây từng là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1975-2021.

Năm 2022, UBND thành phố Huế từng lên kế hoạch thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời biệt thự này đến vị trí mới để bảo tồn và tạo quỹ đất nhằm kêu gọi đầu tư dự án thương mại, du lịch. Tuy nhiên đến nay ngôi nhà chưa được di dời, bị bỏ hoang và có dấu hiệu xuống cấp.

Nằm bên cạnh ngôi biệt thự Pháp cổ trên đường Lê Lợi còn có trụ sở cũ của các Sở Y tế, Khoa học và Công nghệ cũng bị bỏ trống từ năm 2022 đến nay. Trong ảnh là tòa nhà 3 tầng trước đây được bố trí cho ngành y tế thành phố Huế. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế như Phòng khám chuyên khoa kế hoạch hóa gia đình (28B Lê Lợi), Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (30 Lê Lợi) cũng chuyển về trụ sở làm việc mới.

Loạt trụ sở cũ của các sở, ban ngành thành phố Huế từ số 22 đến 30 Lê Lợi, phường Thuận Hóa đang bị bỏ trống.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, trong năm 2022, hàng loạt sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là thành phố Huế) có trụ sở nằm trên các trục đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ,... (bờ Nam sông Hương) được di dời đến khu hành chính tập trung (phường Vỹ Dạ) nhằm tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, các khu nhà đất 22-30A đường Lê Lợi, địa phương đang kêu gọi đầu tư xây dựng khu phức hợp khách sạn, dịch vụ thương mại cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Trụ sở cũ của các Sở Xây dựng, Du lịch và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế tại khu "đất vàng", nơi giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa. Các đơn vị này đã chuyển đến khu hành chính tập trung ở phường Vỹ Dạ từ năm 2022.

Sau khi Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế chuyển đến địa chỉ mới, khu nhà đất tại vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Trường Tộ bị bỏ hoang, đến nay khuôn viên công trình mọc đầy cỏ dại.

Bên cạnh trụ sở cũ của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế là tòa nhà làm việc của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây (số 35 đường Nguyễn Huệ). Tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Pháp.

Sau khi Sở Du lịch thành phố Huế chuyển về địa chỉ mới, khu nhà công sản trên đường Nguyễn Huệ bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng.

Hệ thống tường, cửa sổ tại trụ sở cũ của Sở Du lịch thành phố Huế bị mục nát, xuống cấp, rễ cây bám chằng chịt.

Nằm liền kề trụ sở cũ của Sở Du lịch thành phố Huế là nơi làm việc trước đây của Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế. Sau khi đơn vị này cổ phần hóa và chuyển đi, khu nhà đất 2 tầng đã bị bỏ hoang cho đến nay và dần trở nên nhếch nhách, hư hỏng nhiều hạng mục.

Tòa nhà Pháp cổ (từng là trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, tại số 3 đường Đống Đa) đang bị bỏ hoang và chờ được tái đầu tư.

Ngôi nhà kiến trúc Pháp nằm tại số 4 đường Hoàng Hoa Thám, từng là trụ sở cũ của Trung tâm xúc tiến du lịch, Sở Du lịch thành phố Huế. Bốn năm qua, công trình bị bỏ hoang khi đơn vị chủ quản chuyển đến trụ sở mới. Một số người dân kinh doanh nước giải khát thường tận dụng khuôn viên ngôi nhà cổ để làm nơi cất đồ đạc, bàn ghế.

Cảnh nhếch nhác bên trong công trình từng là biệt thự sang trọng, nơi làm việc của một đơn vị xúc tiến phát triển du lịch của cố đô Huế. Theo Sở Tài chính thành phố Huế, đối với khu nhà đất số 3 Đống Đa, số 4 Hoàng Hoa Thám, đơn vị đang tham mưu UBND thành phố chấp thuận chủ trương để tổ chức đấu giá thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.