Dời bệnh viện phong Quy Hòa để làm siêu dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế

Ngày 19/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua. Trong phạm vi quy hoạch có phương án di dời Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam) để bố trí quỹ đất triển khai dự án.

Một góc khu vực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa giáp biển (Ảnh: Doãn Công).

Khu vực lập quy hoạch thuộc các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây (thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), tiếp giáp Biển Đông, tổng diện tích gần 2.900ha. Theo quy hoạch sơ bộ, khu đô thị dự kiến có khoảng 40.000 cư dân. Lượng khách trung bình hơn 6.900 lượt/ngày, có thể tăng lên hơn 17.200 lượt vào cao điểm. Diện tích đất xây dựng đô thị hơn 1.500ha.

Khu vực được chia thành hai tiểu khu gồm núi Vũng Chua và khu núi Xuân Vân - Quy Hòa. Tại núi Vũng Chua, quy hoạch định hướng phát triển khu nhà ở ven sườn núi, dịch vụ, lưu trú nghỉ dưỡng, trung tâm thể thao và sân golf. Còn khu Quy Hòa - Xuân Vân sẽ phát triển tổ hợp du lịch ven biển, vui chơi giải trí, kết hợp bảo tồn các công trình di tích, tôn giáo hiện hữu.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển các loại hình vận tải du lịch như taxi bay, thủy phi cơ. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai dự kiến nâng cấp quốc lộ 1D đoạn qua Quy Hòa, xây dựng tuyến kết nối Quy Hòa - núi Vũng Chua - Long Vân và các tuyến đường phục vụ tham quan, du lịch.

Một góc Quy Nhơn nhìn từ núi Vũng Chua (Ảnh: Doãn Công).

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh về kế hoạch triển khai dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua. Tỉnh Gia Lai xác định đây là dự án trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển không gian đô thị, du lịch, dịch vụ chất lượng cao và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc di dời Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa phải được nghiên cứu kỹ, đảm bảo không gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh, chỉ thực hiện sau khi hoàn tất điều kiện tại cơ sở mới theo chỉ đạo Bộ Y tế.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất kinh phí cho việc di dời bệnh viện, xây dựng hạ tầng mới, khu tái định cư, khu cải táng và các hạng mục liên quan. Sở Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, gắn phát triển đô thị du lịch biển với bảo tồn cảnh quan tự nhiên và di tích lịch sử - văn hóa.