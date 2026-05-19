Hà Nội sắp có thêm khu đô thị gần 40ha ở Đông Anh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Đông Anh chuyển mục đích sử dụng khoảng 39,6ha đất tại xã Vĩnh Thanh, nơi doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng, nhằm phục vụ việc xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh.

Khu đất này trước đây nằm trên địa giới các xã Kim Chung, Hải Bối và Kim Nỗ của huyện Đông Anh cũ. Đây là phần đất doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2016 và được triển khai theo Giấy chứng nhận đầu tư dự án từ năm 2007, điều chỉnh nhiều lần để phù hợp với định hướng phát triển đô thị mới của thành phố.

Dự án có cơ cấu sử dụng đất đa dạng, bao gồm nhà ở, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông. Trong đó, phần lớn diện tích dành cho phát triển không gian đô thị hiện đại với gần 12,6ha đất ở. Khu đô thị sẽ có đầy đủ loại hình như nhà liền kề, biệt thự, chung cư hỗn hợp và chung cư cao tầng.

Ngoài quỹ đất ở, dự án còn bố trí khoảng 2,2ha cho chức năng thương mại - dịch vụ như văn phòng, khách sạn và các hoạt động kinh doanh khác. Dự án còn có 3,3ha đất giáo dục, 0,5ha bãi đỗ xe, 1,3ha cây xanh, 1,7ha giao thông nội bộ cùng 0,1ha xây dựng nhà văn hóa. Diện tích dành cho hệ thống đường giao thông nội bộ vào khoảng 4,9ha, còn đất giao thông khu vực chiếm khoảng 0,7ha.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, đối với phần diện tích tầng hầm phục vụ bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ thực hiện thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ký quyết định.

Đối với phần diện tích cây xanh, giao thông và công trình công cộng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện bàn giao, quản lý theo quy định.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Khu đô thị mới Hateco Đông Anh nằm trong danh sách các dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận thí điểm triển khai nhà ở thương mại thông qua cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.