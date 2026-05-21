Tháo dỡ khách sạn ven biển Quy Nhơn, trả lại “đất vàng” cho cộng đồng

Ngày 21/5, ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị thi công đã triển khai phá dỡ khách sạn Bình Dương tại khu đất ven biển thuộc phường Quy Nhơn Nam.

Theo ông Sơn, công tác tháo dỡ được thực hiện trong những ngày qua và dự kiến hoàn thành trong khoảng 15 ngày. Sau khi hoàn tất, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao khu đất cho UBND phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận, quản lý và sử dụng.

Khách sạn Bình Dương nằm ven biển Quy Nhơn đang được tháo dỡ trả lại đất nhằm phục vụ cộng đồng (Ảnh: Doãn Công).

Ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam, cho biết địa phương được tỉnh định hướng tiếp nhận và quản lý khu đất này. Sau khi bàn giao, phường sẽ xây dựng phương án khai thác phù hợp, ưu tiên phục vụ lợi ích cộng đồng như công viên ven biển, không gian sinh hoạt công cộng và chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Năm 2019, tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai, có kế hoạch di dời 3 khách sạn lớn nằm phía đông đường An Dương Vương gồm Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến nhằm trả lại cảnh quan cho bờ biển Quy Nhơn.

Khách sạn Bình Dương là công trình được xử lý đầu tiên. Để thực hiện việc di dời, tỉnh Gia Lai đã chi hơn 43 tỷ đồng bồi thường và bố trí hơn 2.800m2 đất mới tại Ghềnh Ráng (Quy Nhơn Nam) để xây dựng lại nhà khách.

Việc di dời khách sạn nhằm lấy lại quỹ “đất vàng” làm công viên, tạo không gian ven biển phục vụ cộng đồng.

3 khách sạn Bình Dương, Hoàng Yến và Hải Âu nằm ven biển Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Liên quan hai khách sạn Hoàng Yến và Hải Âu, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết sẽ thực hiện di dời theo lộ trình phù hợp. Khách sạn Hải Âu được xây dựng năm 2005, cơ sở vật chất vẫn còn khang trang; trong khi khách sạn Hoàng Yến còn thời hạn thuê đất đến năm 2052.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho rằng cả hai khách sạn hiện hoạt động hiệu quả, thương hiệu du lịch quen thuộc của Quy Nhơn nên việc tháo dỡ ngay sẽ gây lãng phí.