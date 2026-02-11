Xã ngoại thành Hà Nội thu 145 tỷ đồng từ một phiên đấu giá đất

Ngày 10/2, UBND xã Kiều Phú (Hà Nội) phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 33 thửa đất tại thôn Cấn Thượng và thôn Cấn Hạ (xã Kiều Phú).

Các thửa đất đấu giá có diện tích 98-145m2 với giá khởi điểm 8 triệu đồng/m2. Theo ban tổ chức, 243 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Kết thúc phiên đấu giá, cả 33 lô đất đã được đấu giá thành công. Trong đó, lô đất có giá thấp nhất là hơn 28 triệu đồng/m2, lô có giá đấu cao nhất là hơn 50 triệu đồng/m2, cao gấp 6,2 lần giá khởi điểm.

Quang cảnh phiên đấu giá 33 lô đất (Ảnh: UBND xã Kiều Phú).

Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá là hơn 145 tỷ đồng. UBND xã Kiều Phú cho biết số tiền thu được sẽ được địa phương đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, xã tiếp tục xây dựng phương án đấu giá đối với các khu đất đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Gần nhất, UBND xã Tây Phương tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 44 thửa đất thuộc thôn Bình Xá (ký hiệu BP01), khu Đồng Ngà (GD3) và khu Mả Cố (khu X2).

Theo đó, giá trúng cao nhất đạt 164.455.200 đồng/m2, gấp gần 9 lần giá khởi điểm và giá trúng thấp nhất là 63.822.000 đồng/m2, gấp 5,4 lần giá khởi điểm.

Theo UBND xã Tây Phương, các khu đất đưa ra đấu giá đều có vị trí phù hợp với quy hoạch, có tiềm năng phát triển và hạ tầng đang từng bước được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân.

Thông qua phiên đấu giá, xã Tây Phương đã khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, tạo điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.